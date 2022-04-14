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WarSpot

Китай поставил Сербии системы ПВО

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Сербия готовится принять на вооружение китайские системы ПВО. Вчера, 12 апреля, портал defensenews.com сообщил о том, что Китай поставил в Сербию системы ПВО FK-3, чьи характеристики часто сравниваются с американским Patriot и российской С-300.

Поставки стали продолжением сделки, подписанной в 2020 году. Ранее в Сербию уже были поставлены ударно-разведывательные беспилотники Rainbow CH-92A и вооружение для них.

Система ПВО HQ-22/FK-3

Источник изображения: defensenews.com

FK-3 является экспортным вариантом зенитно-ракетного комплекса HQ-22. Её ракеты сохраняют максимальную скорость версии для китайской армии в 6 Махов, но их максимальная дальность полета уменьшена со 170 до 150 км. Ракеты управляются полуактивным радиолокационным наведением с возможностью вторичного командного наведения. Сообщается, что эта система может поражать баллистические и крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и БПЛА.

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Страны
Китай
Сербия
США
Продукция
Patriot ЗРК
С-300
Проекты
2020-й год
БПЛА
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