Путин: в Арктике сконцентрированы все направления безопасности страны

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Практически все направления безопасности РФ сконцентрированы в Арктике, всем проектам там надо уделить особое внимание и не сдвигать вправо, заявил президент России Владимир Путин.

"На Арктических территориях проживают и трудятся сотни тысяч наших граждан. Сконцентрированы практически все направления и национальной безопасности нашей страны: экологическая, ресурсная, военно-политическая, технологическая. И сразу подчеркну, сейчас, с учетом разного рода ограничений и санкционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделить особое внимание. Не откладывать их, не сдвигать вправо, а напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов как по текущим, так и по перспективным задачам", - сказал Путин на совещании по развитию Арктики.