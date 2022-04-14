Киев уже не сможет создать ядерное оружие, заявил военный эксперт

Военный эксперт Леонков: Украина уже не сможет создать ядерное оружие

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Военная спецоперация России на Украине позволила нивелировать угрозу создания Киевом ядерного оружия, даже если он получит для него материалы, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов сообщил в интервью РИА Новости, что в Москве допускают проникновение на Украину ядерных материалов.

"Напомню, что на Украине были найдены ракеты-носители "Скальпель" из состава боевого железнодорожного ракетного комплекса, то есть им не хватало термоядерной боеголовки для их снаряжения. Благодаря военной спецоперации создать такую боеголовку на территории Украины не представляется возможным – те мощности, на которых она могла быть сделана, находятся под нашим контролем или уничтожены", - сказал Леонков.

"Что касается завоза ядерных компонентов из стран Запада, я считаю, что сегодня это маловероятно – момент упущен", - добавил он.

Ранее представитель одного из компетентных ведомств РФ заявлял РИА Новости, что сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерного государства Украина приступила к осуществлению НИОКР с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия. По его словам, четко выраженную практическую направленность и нарастающую активность эти работы приобрели в 2014 году по негласному распоряжению Петра Порошенко, который тогда занимал пост президента.

Собеседник агентства также утверждал, что одновременно с работой над созданием ядерного взрывного устройства активно занимался потенциальными средствами доставки ядерного оружия. В частности, это могло происходить в рамках военно-технического сотрудничества Украины с Турцией, одной из целей которого ставилось создание мобильного комплекса, оснащенного твердотопливной баллистической ракетой дальностью до 1500 км.