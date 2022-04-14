Конфликт на Украине напугал чехов. Они стали строить подземные убежища

Противоатомные укрытия заказывает уже и средний класс, как говорит строитель

Конфликт на Украине напугал чехов настолько, что они задумались о своей безопасности, пишет iDnes. У них проснулся огромный интерес к строительству подземных убежищ. Кроме того, люди покупают чемоданы с вещами "на крайний случай". Там маски, фильтры, костюмы, дозиметры, спальные мешки, фильтры для воды и всевозможные вещи для выживания.

Лубор Черноглавек (Lubor Černohlávek)

Компания Tebrix из чешского Либереца специализируется на противоатомных укрытиях и сейчас буквально завалена работой. "Есть мнение, что я торгую страхом, но это неправда. Вы же пристегиваетесь в автомобиле ремнем безопасности на всякий случай", — говорит владелец компании Михал Теренеди.

iDnes: На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже если русские применят оружие массового поражения только на Украине, это может иметь "ужасные последствия" для населения стран НАТО. Он говорил о том, что химические или радиоактивные облака могут пересечь границы Украины. Заметили ли вы, что такие заявления вызывают у людей всплеск опасений за свое будущее?

Михал Теренеди: С момента, как на Украине началась операция, нам поступает около 150 телефонных звонков в день. Люди в основном спрашивают, как можно защитить свой дом, например, от радиоактивных осадков… У нас на складе стояли большие чемоданы на колесиках с вещами "на крайний случай". Там маски, фильтры, костюмы, дозиметры, спальные мешки, устройства для фильтрации воды и всевозможные вещи для выживания. Как правило, мы продавали два — три в год, потому что такой чемоданчик стоит сто тысяч крон. А за три дня после начала конфликта мы продали их 140 — все, которые были на складе.

— А появился ли у людей интерес также к подземным противоатомным укрытиям?

— Дело не в том, что из-за начала операции России на Украине на нас обрушились заказы. У нас был расписан план заказов на этот и на весь будущий год. Например, сейчас мы заканчиваем укрытие для семьи площадью 240 квадратных метров. Производственный этап длился полгода, и еще три месяца требуется для земляных работ. И таких заказов у нас много. К счастью, некоторые богатые люди проявили разумность и перенесли свои крупные заказы на следующий год, поэтому мы успеваем делать небольшие укрытия, которые пользуются значительным спросом. К концу года мы планируем построить 18…

— По-вашему, все больше людей понимают, что безопасность в Европе кажущаяся и недолговечная?

— Конечно. Люди говорят нам, что даже если конфликт на Украине урегулируется, они все равно настолько напуганы ситуацией, что хотят позаботиться о своей безопасности. Они готовятся к будущему.

— Когда вы занялись строительством противоатомных подземных убежищ для богатых людей?

— Я пришел к этому по чистой случайности. Я владел строительной компанией, и один клиент захотел переоборудовать подвал в укрытие. Это был первый импульс. Но тогда интерес был не очень большим, и мы делали по одному укрытию в два года. Потом их число выросло до пяти штук в год, и постепенно увеличивалось. Шесть лет назад я открыл для этого специальную фирму.

— Где вы черпали вдохновение?

— В Швейцарии, где в подвалах обязательно закладывают опорную плиту, и стены соответствуют параметрам подземных убежищ. У них мы подсмотрели, как должны выглядеть бронированные двери, и оттуда мы импортируем до сих пор фильтры для вентиляции. В Соединенных Штатах мы подсмотрели систему строительства. Раньше мы делали убежища из железобетона прямо на участке, что во всех отношениях невыгодно, потому что мы просиживали там 14 месяцев. Сейчас мы производим 90% убежища у нас в цеху и потом оборудованные модули перевозим и заливаем бетоном уже на месте. На участке, таким образом, мы проводим всего месяц, что удобнее в том числе для засекречивания строительства. Владельцы часто просят об этом.

— В какой момент возрос интерес к подземным укрытиям?

— Начало положил миграционный кризис, а потом был коронавирус, когда люди вдруг поняли, что государство о них не позаботится так, как они ожидали. Потом в Моравии случилось торнадо. Тогда люди звонили и просили построить глубокие подвалы с крепкими дверями, чтобы в следующий раз с ними ничего не произошло. Потом начался конфликт на Украине, и с тех пор мы не перестаем отвечать на звонки… Я всем говорю, что Украина — показательный пример того, как все бывает во время боевых действий. Люди прячутся, где только можно: в метро, в переходах, в тоннелях. Без еды, лекарств и вещей. Именно для этого предназначены наши укрытия, где есть все нужное для семьи, где семья будет в безопасности, пока вы на поверхности решаете проблемы.

— Укрытия заказывают только самые богатые чехи?

— Так было раньше, но теперь уже к нам, в том числе из-за конфликта на Украине, обращается и средний класс. У некоторых не хватает денег на убежище, и они хотят переоборудовать хотя бы подвал. Мы устанавливаем там небольшую фильтрационную систему за сто тысяч крон, генератор и крепкие двери. У людей появляется хотя бы противорадиационное укрытие. Они обезопасили себя от ударной волны и радиоактивных осадков. Больше им и не надо, поскольку в небольших помещениях остальное бессмысленно. Или мы договариваемся, что забетонируем остов укрытия, выполним подготовительные работы, а все остальное они закажут позже. Таких клиентов у нас около 20.

— Сколько времени можно оставаться в безопасности в укрытии?

— План А — подземное укрытие, где можно спрятаться на определенный срок, на месяц, максимум два. Ваша семья будет в безопасности. План Б — искать путь, куда улететь потом. У состоятельных клиентов всегда под рукой валюта и паспорта… Главное — иметь достаточно дизеля или бензина и добраться до какого-нибудь безопасного аэропорта. Мало кто строит себе подземное укрытие, чтобы пережить там апокалипсис.

— Укрытия имеют стандартные размеры, или они всегда индивидуальны в соответствии с запросами заказчиков?

— Из-за вооруженного конфликта мы выделили три стандартных небольших укрытия: 20, 30 и 45 квадратных метров. На них самый большой спрос. По сути это одна труба длиной 12 метров и шириной три метра. К ним прилагается еще одно помещение с лестницей. Таким образом, укрытие состоит из двух частей. Эти "трубы" мы строим за три месяца. Есть еще большие укрытия, и "начинку" там выбирает заказчик. Такие убежища состоят из комнат. Единственное, что ограничивает клиента, так это фантазия и деньги. Заказать можно что угодно.

— Сколько стоит квадратный метр подземного укрытия?

— К сожалению, за последние три месяца все очень подорожало, прежде всего железо. Квадратный метр в 20-метровом укрытии стоит 150 тысяч крон, и в общей сложности оно обходится в три миллиона. Что касается больших укрытий, то там квадратный метр стоит около 120 тысяч, и такие укрытия обходятся в четыре с половиной миллиона крон.

— Каким было самое большое убежище, которое вы построили?

— 850 квадратных метров. Оно состояло из нескольких частей, соединенных тоннелями. Над ними стоял дом — 1300 квадратных метров полезной площади. И все это было для двух человек…

— Заказывают ли люди вместе с такими огромными убежищами что-то необычное? Например, подземную вертолетную площадку?

— Для одного жителя Брно мы построили 400-метровое убежище, в которое можно проехать на автомобиле через бронированные ворота. Там была парковка на шесть внедорожников. Мы все закончили, передали, и после нас там работала американская компания, которая строила вертолетную площадку. Принцип постройки простой: большая бетонная плита откатывается по рельсам и вертолет может взлетать… Раз уж мы строим такие большие укрытия, их используют и для других целей. Поэтому мы делаем там стрельбища, винные хранилища, игровые залы. У нас масса клиентов, кто торгует золотом и бриллиантами или оружием, и все это они хранят там. Так безопаснее, чем хранить дома в сейфе за картиной. Чтобы добраться до сейфа в укрытии, вору придется преодолеть массу препятствий.

(…)

— На какой глубине, как правило, строятся убежища под землей?

— Обычно опорную плиту закладывают на глубине шести метров. Над ней строится трехметровое убежище, а потом следуют бетон и земля. Согласно нормам 120 сантиметров грунта достаточно для того, чтобы поглотить радиоактивные осадки. Но у нас есть клиенты из Праги, для которых мы построили укрытие на глубине 12 метров, а в другом случае мы строили и на 15 метрах. Сейчас мы работаем над укрытием на глубине 16 метров. То есть нал головами его владельцев будут 12 метров грунта. Поскольку укрытие будет достаточно большим (120 квадратных метров), котлован будет огромным…

— Сколько запасных выходов в таком убежище?

— Как правило, главный вход в укрытие ведет из дома, потому что так быстрее. У каждого укрытия также есть как минимум один запасной выход. Его всегда нужно выводить там, где не будет завалов, то есть вдали от развалин дома. Мы всегда устанавливаем для входа откидные люки так, чтобы выходу потом не препятствовала какая-нибудь доска или дерево, которые мешали бы открыть люк. Поэтому люки открываются вовнутрь, и их можно вырезать и выбраться наружу. У больших укрытий, например, четыре запасных выхода. Их маскируют как только можно. Используются стволы старых деревьев, пни, качели, дровницы. У нас был клиент, которому мы построили большое 140-метровое убежище в чистом поле за городом. Он "закопался" под землю, а наверху поставил маленький домишко. Для соседей он огородник, который в доме только ночует. А ведь у него внизу огромная квартира. Он ходит на работу, а вечера проводит якобы в домике, но спать ходит вниз, где у него все необходимое. Просто он выбрал такой образ жизни.

(…)

— Что должно быть в готовом убежище, который вы строите на глубине?

— Помимо железобетонной оболочки, которая по нормам должна выдержать даже удар ракеты, пущенной с самолета или вертолета, самое важное — это техника. Фильтр воздуха NBC, аккумулятор и запасной источник энергии или радиостанция. Она уже настроена на все службы безопасности и спасения, поэтому можно будет легко позвать на помощь. (…)

— Наверное, отдельную проблему представляет водоснабжение…

— У нас собственная система фильтрации воды, которую мы запатентуем. Даже без предварительного анализа, потому что нам безразлично, что течет внутрь, мы способны полностью очистить воду. При этом в ней останутся необходимые минералы. Это уникальная система. (…)

— Сколько продуктов нужно хранить в укрытии?

— Я всегда спрашиваю заказчиков, на какой срок они рассчитывают свои запасы. Как правило, это шесть месяцев, и такой запас войдет в небольшое помещение с полками. В первую очередь, это продуктовые наборы и бутилированная вода. Люди хранят продовольствие внизу и постоянно его потребляют. У них есть список, и они точно знают, когда какой срок годности истекает, и при необходимости заменяют тот или иной продукт. Просто невероятно, насколько некоторые люди дисциплинированны в этом вопросе. (…)

— Занимались ли проблемой биоритмов человека, который живет под землей?

— Мы объединились с Гинеком Медржицким, экспертом с мировым именем и изобретателем лампочки Vitae. Ими пользуются на подводных лодках и ракетопланах, и мы договорились, что такие лампочки появятся и в наших убежищах. Это освещение способно наладить биоритмы человека, что под землей крайне важно, потому что в абсолютной темноте мы не способны определять время. Благодаря этому свету организм точно знает, как работать: вечером лампочки переходят с белого света на желтоватый, а ночью светят красным. Открытие было сделано благодаря тому, что в темной комнате с подопытными лабораторными мышами по ошибке оставили приоткрытыми двери. Достаточно было секунды дневного света, и мыши изменили биоритмы, как будто был день.

— Часто ли ваши клиенты обращаются к вам за так называемой "комнатой паники"?

— Подобные безопасные помещения заказывают, как правило, компании, например банки или магазины часов. Эти комнаты нужны для того, чтобы в случае какой-то угрозы людям было где спрятаться. Закрыться и позвать на помощь. В коттеджах мы, как правило, переделываем в "комнату паники" одно из помещений, где на окна устанавливаются специальные дымогазонепроницаемые и огнеупорные ставни. Мы используем системы, благодаря которым семья может спрятаться, а агрессор потеряет ориентацию из-за пущенного дыма. Помещение оснащается аккумуляторами, рацией, телефоном, и там также есть вода, еда и набор лекарств. Туда заводится фильтрованный воздух, как правило, из трубы, выходящей метрах в 20 от дома. Так что в случае пожара люди внутри могут дождаться пожарных. Как правило, люди при пожаре не сгорают, а задыхаются. Лучше всего продумывать такую комнату уже на этапе строительства дома. В бетоне можно сделать промежуточные слои, чтобы температура не передавалась и чтобы даже при сильном пожаре никто не угорел.

(…)