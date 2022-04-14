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Российская газета

Минобороны показало, как вертолеты РФ уничтожили украинский комплекс ПВО "Бук"

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Ударные вертолеты Ми-24, Ми-28н, Ка-52 выполняют на Украине задачи по поддержке российской наземной группировки войск. Кадры работы экипажей вертолетов армейской авиации опубликовало Минобороны РФ.

На видеокадрах можно увидеть, как по ведущему вертолету была выпущена ракета зенитного ракетного комплекса "Бук" ВСУ.

По команде ведущего вертолета был нанесен ракетный удар по месту пуска. В результате была уничтожена пусковая установка и расчет комплекса ПВО.

Также армейская авиация уничтожила управляемыми ракетами бронетехнику ВСУ, замаскированную и скрытую в лесу.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Ми-24
Компании
Минoбороны РФ
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