Путин и Лукашенко договорились о совместных проектах в космосе

Такой "номер", как изоляция России и Беларуси, не пройдет - наоборот, страны - инициаторы санкций против Союзного государства столкнутся - и уже сталкиваются - с куда большими проблемами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры в День космонавтики встретились на космодроме Восточный (Амурская область). Итог этих переговоров - белорусские строители продолжат сооружение космодрома, а гражданин братской республики отправится в космос на российском корабле.

Лидеры осмотрели строящийся космодром с высоты - из вертолета. Пока что на Восточном действует стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2" (уже совершено 11 пусков). А теперь строится вторая очередь, предназначенная для запуска ракет семейства "Ангара". После осмотра строительной площадки стартового сооружения они пришли в монтажно-испытательный корпус, где их ждали сотрудники Восточного и космонавты. Несмотря на любые трудности и попытки извне помешать, Россия осуществит все планы в этой сфере, сказал Владимир Путин. "Наказом нам служит стремление наших предков идти вперед, несмотря на любые трудности и какие-то попытки помешать нам в этом движении извне, - заверил президент. - Будем обязательно последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы". Так, возобновится лунная программа - речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического аппарата космического роботизированного комплекса "Луна-25", пояснил Путин. Программа, подчеркнул российский лидер, должна быть реализована в третьем квартале этого года. Обращаясь к главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, президент спросил: "Успеем?" "Должны", - ответил тот.

Россия намерена продолжить работу по созданию транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у страны есть очень хороший задел и, по словам Путина, "абсолютно ясное преимущество". Кроме того, Россия намерена существенно расширить количественный и качественный потенциал спутниковой группировки. Президент РФ отметил, что это нужно для дальнейшего внедрения цифровых сервисов во всех отраслях экономики, госуправлении, образовании, здравоохранении и повседневной жизни людей.

Отвечая на вопрос одного из участников встречи, президент РФ заявил, что уверен в реализации космической программы России даже в условиях санкций. Путин напомнил, что полет Юрия Гагарина в 1961 году состоялся в условиях полной изоляции Советского Союза с технологической точки зрения. "Санкции были тотальные, но тем не менее Советский Союз первым запустил искусственный спутник Земли, - пояснил глава государства. - Первый космонавт - наш, первый полет космической станции, первый выход в космос, первая женщина-космонавт... Мы все сделали в условиях полной изоляции технологической, добились таких успехов грандиозных". "И неужели сегодняшняя Россия с продвинутыми технологиями не сможет дальше развивать нашу космическую программу? Конечно, мы будем это делать", - заверил Путин.

Мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом

То, что раньше РФ могла свободно покупать за нефть и доллары, за газ, - эти деньги теперь Россия использует для развития собственных компетенций, добавил он. Это касается далеко не только космической сферы. "Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать", - сказал российский лидер.

В ходе общения с участниками встречи он поделился и своими детскими воспоминаниями о полете Юрия Гагарина в космос. "Как ни странно, помню, - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос. - Я же ребенком был, девять лет. Откровенно говоря, не понимал, что происходит, в полном объеме, но видел, что что-то произошло грандиозное, необычное". Незнакомые, чужие друг другу люди обнимались, целовались, вспомнил Путин. И это, по его словам, было похоже на День Победы. "В прямом смысле страна ликовала. Можно сказать, и весь мир ликовал. Уверен, что у нас будут события подобного рода еще", - заключил глава государства.

В первых рядах тех, с кем Россия будет работать в космической сфере, - Беларусь. Владимир Путин подробно рассказал о планах на сотрудничество в космической сфере. В частности, "Роскосмос" получил поручение обеспечить подготовку и полет в космос представителя республики. "Уверен, что это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса", - заявил президент. Кроме того, Москва и Минск будут совместно участвовать в крупном проекте по производству и запуску специальных космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли. "Объединили для этого научно-промышленный потенциал России и ведущих предприятий Белоруссии", - пояснил Путин. Он добавил, что предприятия республики всегда славились, еще с советских времен, и руководство не "дало им свалиться на бок". Еще одно направление для сотрудничества - страны будут совместно формировать инфраструктуру в космической сфере. Это, по словам Путина, гарантирует Союзному государству независимый выход в космос. Создание плазменных двигателей, считает он, также является очень перспективным.

Президент добавил, что уже в самое ближайшее время рабочие и специалисты, компании и предприятия Беларуси получат возможность участвовать в развитии города Циолковский и космодрома Восточный. Это уже одобрено Госдумой, а скоро ожидается решение Совета Федерации. "И разумеется, новый закон будет сразу подписан и мной", - заверил глава государства.

Участники встречи уточнили, когда ждать специалистов из Беларуси на Восточном. Путин переадресовал вопрос Лукашенко. "За нами не заржавеет, - обещал тот. - Вот вы говорите - санкции… А тут у меня возникло ощущение, что санкций нет! Все сделаем своими руками. Что мы паримся? Что мы, дома сами, что ли, не построим?"

Тема взаимопомощи была затронута и на личной встрече лидеров. Владимир Путин призвал использовать все потенциальные возможности для поддержки друг друга. За последние годы, отметил он, и так было многое сделано для развития сотрудничества. Россия открыла свой рынок для белорусских товаров, подчеркнул президент, отметив, что, на его взгляд, это хорошее подспорье для кооперации с обеих сторон. Да и в целом, - несмотря на так называемое внешнее давление, у нас отношения в сфере экономики развиваются успешно. "Почти 40 миллиардов долларов оборот - 38 с лишним миллиардов долларов. Это очень хороший показатель", - констатировал Путин.

Выполняя сложные, опасные задачи на Донбассе и на Украине, наши военнослужащие защищают интересы России

Беларусь, как подчеркнул ее лидер, при любой ситуации будет рядом с Россией. "Вы на белорусов можете рассчитывать", - сказал Лукашенко. Приглашение посетить российский космодром он назвал проявлением "высочайшей степени доверия" со стороны России. "Дальний Восток - далекий, но нашенский, - дал неформальную характеристику белорусский лидер. - Мы, в отличие от нынешних республик, сохранили это единство и полны решимости упрочить это".

На итоговой пресс-конференции лидеров, конечно, спрашивали не только о сотрудничестве в космосе. Так, журналисты поинтересовались мнением российского лидера о ходе военной операции. Он подчеркнул, что все идет по плану. Президент при этом сообщил, что ему доложили о новом изменении в переговорной позиции Украины. А в целом Киев вернул переговоры с Москвой в тупик, отойдя от стамбульских договоренностей. "Вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины, а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности, не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса, - объяснил российский лидер. - Затем, как вы видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения договорного процесса. Вместо этого мы столкнулись с провокацией в Буче". И, что самое главное, украинская сторона вынесла за рамки договоренностей вопросы Крыма, Севастополя и Донбасса. "То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию", - сказал он.

Путин подчеркнул, что военная операция будет продолжена до достижения целей. Сроки завершения спецоперации на Украине при этом зависят от интенсивности боевых действий. "Наша задача - достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом", - заявил российский лидер. Путин обратил внимание, что сейчас нет необходимости повторять то, о чем много раз говорил. "Действия в определенных регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру", - сказал Путин.

Что касается санкций, то президент РФ уверен, что они приведут к неизбежным внутриполитическим проблемам в самом Евросоюзе. "Время все расставит на свои места, - сказал президент. - Когда люди сталкиваются с ростом цен на бензин, на продукты питания, с беспрецедентным ростом инфляции, это будет отражаться на внутриполитических процессах. Они очень хотели, чтобы все, что происходит, отразилось на внутриполитических процессах в РФ. Они всегда просчитываются, не понимая, что в сложных условиях российский народ всегда сплачивается. А у них у самих проблемы неизбежны". Владимир Путин считает, что нагнетание санкций, приводящее к разрыву логистических цепочек, может спровоцировать голод в разных регионах мира и новые волны миграции, в том числе - в страны Европы. "Если наши партнеры еще будут усугублять ситуацию в финансовой, в страховой сферах, в сфере перевозок, в том числе морским транспортом, ситуация будет усугубляться в том числе для них", - заявил он.

"Недостаточный объем продовольствия либо запредельно высокие цены на мировых рынках приведут к голоду в целых регионах мира - а это неизбежно. Следующий шаг - новые волны миграции, в том числе и в европейских странах", - считает Путин. При этом он выразил надежду, "что здравый смысл должен возобладать". "Очень на это рассчитываю", - заключил российский лидер.

Что касается России и Беларуси, то страны-союзники, подчеркнул он, будут сообща противостоять попыткам затормозить их развитие, изолировать. "Бесполезно, - подчеркнул он. - Этот номер в отношении нас не пройдет. Мы станем только сильнее".

Официально

На Восточном состоялась церемония награждения. Космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Сергей Прокопьев был удостоен звания Героя Российской Федерации и почетного звания "Летчик-космонавт Российской Федерации". Он совершил два выхода в открытый космос, общая продолжительность работ составила 15 часов 31 минуту. Прокопьев, как отметил президент, провел сложнейшее исследование поверхности корабля, и это, убежден Путин, войдет в историю. "Я горд находиться на острие пилотируемой программы РФ и готов отдать все свои силы на этом пути", - заверил космонавт. Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награждены инструктор-космонавт-испытатель ЦПК Александр Скворцов и ведущий специалист этого центра Олег Скрипочка. Такая награда дается за третий полет, пояснили в "Роскосмосе". Президент отметил лауреатов за честное и ответственное служение Родине.

Татьяна Замахина (космодром Восточный)