Польша передала Украине древние танки

Польша начала поставки на Украину старой бронетехники советского образца из своих резервов. Планируется передать Киеву до сотни танков Т-72М и некоторое количество БМП-1. Первая партия бронетехники уже доставлена на Украину.

Т-72М - упрощенная экспортная модификация первого поколения Т-72, не имеющая многоканальных прицелов, современной системы управления огнем и динамической защиты. Выпущенные 40 лет назад танки находились на базе хранения в Люблине - польская армия планировала модернизировать их до уровня PT-91, но руки не дошли. Техническое состояние машин неизвестно, но возможность их ремонта и модернизации у Киева отсутствует: ВКС России нанесли удары по всем пригодным для этого предприятиям.

Теперь поляки за этот металлолом еще и деньги получат, пишет Военное обозрение. Вместе с танками Киеву передадут BWP-1 - лицензионную версию БМП-1. Переброска бронемашин к украинской границе была замечена 12 апреля.

Антон Валагин