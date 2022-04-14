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Российская газета

Польша передала Украине древние танки

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Источник изображения: Vitalykuzmin.net

Польша начала поставки на Украину старой бронетехники советского образца из своих резервов. Планируется передать Киеву до сотни танков Т-72М и некоторое количество БМП-1. Первая партия бронетехники уже доставлена на Украину.

Т-72М - упрощенная экспортная модификация первого поколения Т-72, не имеющая многоканальных прицелов, современной системы управления огнем и динамической защиты. Выпущенные 40 лет назад танки находились на базе хранения в Люблине - польская армия планировала модернизировать их до уровня PT-91, но руки не дошли. Техническое состояние машин неизвестно, но возможность их ремонта и модернизации у Киева отсутствует: ВКС России нанесли удары по всем пригодным для этого предприятиям.

Теперь поляки за этот металлолом еще и деньги получат, пишет Военное обозрение. Вместе с танками Киеву передадут BWP-1 - лицензионную версию БМП-1. Переброска бронемашин к украинской границе была замечена 12 апреля.


Антон Валагин

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Страны
Польша
Россия
Украина
Продукция
PT-91
БМП-1
Т-72
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