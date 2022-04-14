Корвет "Резкий" вышел на ходовые испытания

ЦАМТО, 13 апреля. Со сдаточной базы Амурского судостроительного завода (входит в ОСК) во Владивостоке на ходовые испытания вышел четвертый серийный корвет, построенный для Тихоокеанского флота.

В течение нескольких дней корабелы вместе с экипажем будут проверять работу навигационного оборудования, энергоустановок, оценят управляемость и остойчивость корвета. Также будет проверено соответствие мореходных, маневренных и ходовых качеств ранее утвержденной документации и оценена надежность работы всего комплекса оборудования и механизмов корвета.

Успешно проведя швартовные испытания, амурские корабелы закрыли практически все швартовные удостоверения. На корабле работает камбуз, команда корвета и сдаточная команда АСЗ размещены в приемлемых для жизни и работы условиях. На минувшей неделе корабль прошел электромагнитную обработку и, по словам ответственного сдатчика корвета Раждена Бараташвили, полностью был подготовлен для начала ходовых испытаний.

Завершающим этапом в строительстве серийного корвета станут государственные испытания, после чего корабелы должны передать корабль в состав Военно-морского флота.

Многоцелевой сторожевой корабль (корвет) проекта 20380 "Резкий" был заложен на Амурском судостроительном заводе 1 июля 2016 года, в день 80-летия трижды орденоносного Амурского судостроительного завода. 1 июля 2021 года корвет сошел со стапелей, а в ноябре 2021 гола был доставлен транспортным доком "Зея" во Владивосток для подготовки к испытаниям и сдаче заказчику.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".