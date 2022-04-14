Беспилотники с емкостями для жидкости и распылителями нашли на Украине

В Сети продемонстрировали беспилотные летательные аппараты с распылителями для жидкостей. Их обнаружили российские военнослужащие в одной из оставленных украинских частей.

Об этом RT рассказал военнослужащий ВС РФ. Он отметил, что на беспилотники установлены емкости, объем которых составляет 30 литров. Предположительно, их могли использовать для распыления отравляющих веществ.

Отмечается также, что чуть раньше Министерство обороны РФ опубликовало украинские документы. Из них следует, что украинская сторона интересовалась возможностью установки систем распыления на беспилотные летательные аппараты Bayraktar турецкого производства.

Светлана Цыганкова