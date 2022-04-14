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РИА Новости

Минобороны показало, как российские саперы помогают украинским фермерам

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Минобороны РФ показало, как российские саперы помогают украинским фермерам в Харьковской области.

Ведомство отмечает, что аграрии нередко находят неразорвавшиеся мины и снаряды, поэтому и попросили российских саперов помочь с разминированием сельхозугодий. Проселочные дороги также были заминированы украинскими военными при отступлении.

На представленном Минобороны видео военнослужащие с помощью металлоискателей обследуют поля.

Как рассказал ответственный за проведение весенне-полевых работ Сергей Челомбитько, с посевом ячменя фермеры уже не успели, а озимую пшеницу не смогли нормально подкормить. Теперь будут сажать кукурузу, подсолнечник и сою.

"Горючки 10% на хозяйствах, то есть ГСМ вообще нету. Чтобы выехать сейчас работать – это на один день. А так все. Мы стоим", - добавил Челомбитько.

Тем не менее, сельскохозяйственные работники не отчаиваются. Как подчеркнул руководитель службы экономической безопасности аграрного предприятия Юрий Юрченко, озимая пшеница распустилась только на 65-70% от своего потенциала, но при благоприятных погодных условиях все равно можно будет собрать среднестатистический урожай.

"Все у них пойдет. Поэтому людей надо сейчас выделять, поддерживать, оказывать всяческое содействие. Многие побросали все и убежали ждать, посмотреть, как оно будет дальше, не заботясь о том, что люди потеряют рабочие места, что тут будет скоро, через несколько месяцев, нечего кушать и негде работать", - отметил он.

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Минoбороны РФ
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