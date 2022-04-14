Российский корабль выпустил шесть "Калибров" по украинским военным объектам

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеозапись запуска крылатых ракет "Калибр" по украинским военным объектам.

"Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск шестью крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", — говорится в сообщении ведомства.

В ролике показаны кадры последовательного запуска ракет в ночных условиях, снятые с борта корабля.

Как сообщил на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, российские подразделения ночью уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов. Удары нанесли высокоточными ракетами морского и воздушного базирования.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.