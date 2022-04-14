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ЦАМТО

В ОСК прошла "перезагрузка" долгосрочной программы развития

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Рабочие "Объединенной судостроительной корпорации"
Рабочие "Объединенной судостроительной корпорации".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 13 апреля. Руководители структурных подразделений Объединенной судостроительной корпорации, а также предприятий Группы ОСК приняли участие в стратегической сессии по "перезагрузке" долгосрочной программы развития корпорации.

В течение двух дней участники сессии формировали обновленный перечень угроз и возможностей корпорации, актуализировали карту рисков деятельности, а также формировали системные меры реагирования ОСК на существенно изменившиеся макроэкономические и геополитические условия.

До конца года менеджментом Объединенной судостроительной корпорации будут осуществлены практические шаги по уточнению действующей стратегии и долгосрочной программы развития.

По результатам работы будут скорректированы направления по работе корпорации в областях импортозамещения, локализации и внутренней эффективности, что позволит адекватно противостоять новым вызовам, которые стоят пред ОСК, и эффективно решать оперативные задачи.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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