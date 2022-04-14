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ЦАМТО

В Казахстане состоялось заседание Координационного Комитета по вопросам объединенной системы ПВО СНГ

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Флаги государств СНГ
Флаги государств СНГ.
Источник изображения: © Фото : МПА СНГ

ЦАМТО, 13 апреля. В Шымкенте (Республика Казахстан) 12 апреля прошло 54-е заседание Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников СНГ.

В заседании приняли участие делегации от министерств обороны Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, представители объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации, руководители базовых организаций государств-участников СНГ в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.

Стороны обсудили основные направления совершенствования и развития объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ, результаты деятельности Координационного Комитета в 2021 году, особенности и специфику совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2022 году, приоритетные исследования в области противовоздушной обороны, а также ряд других вопросов.

Как было объявлено, 13 апреля состоится командно-штабное учение объединенной системы ПВО СНГ "Региональная безопасность – 2022". Темой учений станет подготовка и применение войск (сил) Единой региональной системы ПВО Казахстана и России в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

Основными целями и задачами совместного учения являются отработка вопросов взаимодействия при подготовке и ведении боевых действий войсками (силами) Единой региональной системы ПВО Республики Казахстан и Российской Федерации в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности, исследование проблемных вопросов совместного применения войск (сил) Единой региональной системы ПВО Республики Казахстан и Российской Федерации в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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