Минобороны Великобритании заказало дополнительные ББМ "Боксер"

ЦАМТО, 13 апреля. Минобороны Великобритании объявило 8 апреля, что для Сухопутных войск страны заказано дополнительно 100 ББМ "Боксер", что увеличило общее количество законтрактованных бронемашин этого типа до 623 ед.

Производство ББМ "Боксер" для СВ Великобритании уже началось. Сборка первых 117 бронемашин осуществляется на предприятиях в Германии. Вскоре на предприятиях Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) в Телфорде и WFEL в Стокпорте (Великобритания) будет завершено создание сборочных производств и начнется выпуск оставшихся 506 бронемашин.

Стоимость дополнительных бронемашин не раскрывается, поскольку составляет коммерческую тайну. Первые поставки ББМ "Боксер" ВС Великобритании запланированы на 2023 год.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2019 года Организация по сотрудничеству в области закупки вооружений OCCAR (Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement) от имени Министерства обороны Великобритании подписала с консорциумом Artec, сформированным Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW), контракт на поставку более 500 боевых бронированных машин "Боксер" с колесной формулой 8х8 в рамках программы оснащения британских Сухопутных войск боевыми машинами пехоты MIV (Mechanised Infantry Vehicle). Стоимость соглашения составила 2,8 млрд. фунтов стерлингов (3,6 млрд. долл.).

Контракт предусматривает поставку ВС Великобритании 5 опытных образцов ББМ в четырех конфигурациях, включая бронетранспортер, санитарную машину, машину управления и специализированную машину, а также 523 серийных бронемашин, начального пакета поддержки и специальных "ролевых" комплектов. На начальном этапе опытные образцы ББМ будут изготовлены в Германии. Первый этап серийного производства также будет осуществляться на немецких предприятиях компаний Rheinmetall и KMW. Постепенно производство будет полностью перенесено в Великобританию.

Разработка британской версии "Боксер" началась в конце 2019 года. Большая часть серийных бронемашин будет произведена в Великобритании основными подрядчиками Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) и WFEL при поддержке национальных субподрядчиков. Компании возьмут на себя изготовление в равных долях корпусов бронемашин, их сборку, интеграцию оборудования и комплексные испытания готовой техники на предприятиях в Стокпорте и Телфорде.

В июне 2021 года Rheinmetall объявила о начавшейся на предприятии в Касселе (Германия) сварки первых листов стали для опытных образцов "Боксер" ВС Великобритании. Сборка ББМ в Великобритании начнется в 2023 году. Планируется, что первые испытания бронемашин будут проведены в июне 2022 года.

БМП "Боксер" поступят на вооружение механизированных пехотных батальонов ударных бригад СВ Великобритании. В зависимости от предназначения, ББМ будут оснащены дистанционно управляемыми модулями вооружения "Протектор" RS4 с 12,7-мм пулеметом L1A2 или 7,62-мм пулеметом L7A2. Бронетехника получит защиту от поражения ракетами и РПГ.