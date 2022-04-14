Войти
ЦАМТО

США планируют передать Украине гаубицы, сообщила газета Washington Post

66
0
0
Самоходная гаубица М109А6 «Паладин»
Самоходная гаубица М109А6 «Паладин».
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 13 апреля. Пентагон может передать Украине бронированные внедорожники Humvee и современное оборудование, включая гаубицы, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Американские чиновники заявили, что администрация (президента США Джо) Байдена готова резко расширить спектр вооружений, которые она поставляет Украине, при этом Пентагон намерен передать бронированные Humvee и другое современное оборудование. Новый пакет помощи может стоить 750 млн. долл.", – цитирует "РИА Новости" сообщение газеты.

Предварительные планы, обсуждавшиеся в Вашингтоне, также включали вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотники и защитные костюмы на случай химической, биологической или ядерной атаки. В то же время, пока не ясно, попадут ли все эти системы вооружения в окончательный пакет.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники сообщило, что США 13 апреля объявят о дополнительной военной помощи Украине на сумму 750 млн. долл.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HMMWV
Ми-17
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
Похожие новости
21.10.2020
Джавелиновый пшик
23.03.2020
Ближневосточный военный парадокс
14.09.2017
Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев
21.09.2016
Силы земные, проблемы небесные
31.08.2016
Чудо на Висле
13.11.2013
Стабильный источник доходов для нашего ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 00:53
  • 22998
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 23:47
  • 9
Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85
  • 13.04 23:43
  • 3
Путин: Спецоперация идет по плану
  • 13.04 23:27
  • 2
Раскрыт "кошмарный" для России сценарий расширения НАТО
  • 13.04 23:02
  • 31
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 13.04 17:20
  • 2
Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»
  • 13.04 14:16
  • 135
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 13.04 12:37
  • 4
В России допустили поставки США на Украину ракет Tomahawk
  • 13.04 10:48
  • 1
Филиппины получили два первых турецких боевых вертолета Т129В АТАК
  • 13.04 10:45
  • 1
Создание новой ракеты обернется для США большими проблемами
  • 13.04 07:09
  • 368
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 13.04 02:28
  • 2
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
  • 13.04 00:13
  • 166
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 12.04 21:15
  • 2
Россия применила последний советский корабль на учениях
  • 12.04 17:18
  • 8
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике