США планируют передать Украине гаубицы, сообщила газета Washington Post

ЦАМТО, 13 апреля. Пентагон может передать Украине бронированные внедорожники Humvee и современное оборудование, включая гаубицы, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Американские чиновники заявили, что администрация (президента США Джо) Байдена готова резко расширить спектр вооружений, которые она поставляет Украине, при этом Пентагон намерен передать бронированные Humvee и другое современное оборудование. Новый пакет помощи может стоить 750 млн. долл.", – цитирует "РИА Новости" сообщение газеты.

Предварительные планы, обсуждавшиеся в Вашингтоне, также включали вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотники и защитные костюмы на случай химической, биологической или ядерной атаки. В то же время, пока не ясно, попадут ли все эти системы вооружения в окончательный пакет.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники сообщило, что США 13 апреля объявят о дополнительной военной помощи Украине на сумму 750 млн. долл.