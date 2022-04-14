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ИноСМИ

Рука Кремля тянется в Азию

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Большой Будда
Большой Будда.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain CEphoto, Uwe Aranas

Российско-тайские связи остаются крепки, несмотря на ситуацию на Украине

Несмотря на международное давление, отношения между Россией и Таиландом продолжают развиваться, сообщает Asia Times. В этом году страны готовятся отметить 125-летие установления двусторонних связей, одинаково выгодных для обоих государств.

Ричард Эрлих (Richard Ehrlich)

Желая сократить издержки от введенных против нее санкций, Москва стремится усилить дипломатическую поддержку, а также увеличить продажи оружия, инвестиции и турпоток в Таиланд и другие союзные ей государства Юго-Восточной Азии

Последний успех России в отношениях с Таиландом связан с решением Генеральной ассамблеи ООН по поводу приостановки членства Москвы в Совете по правам человека: Таиланд и еще 57 государств воздержались от голосования.

"Таиланд глубоко сожалеет по поводу человеческих жертв, крайне обеспокоен эскалацией конфликта и гуманитарным кризисом на Украине и верит в необходимость принятия скорейших мер относительно обвинений в нарушении прав человека", – заявил постоянный представитель Таиланда при ООН Сурия Чиндавонгсе (Suriya Chindawongse).

От голосования воздержался и ряд других государств Юго-Восточной Азии: Камбоджа, Сингапур, Малайзия и Индонезия.

Таиланд, обладающий статусом основного союзника США вне НАТО, 28 февраля отказался подчиниться необычно резкому публичному требованию 25 европейских послов в Бангкоке, которые призвали правительство страны осудить действия России.

"Мы ценим сбалансированную позицию Королевского тайского правительства, – заявил Евгений Томихин, Чрезвычайный и полномочный посол России в Таиланде. – Между нами нет политических разногласий".

"Нам нужно поддерживать баланс", – так Прают Чан-Оча (Prayuth Chan-ocha), премьер-министр Таиланда, объяснил журналистам причину, по которой он отклонил требование европейских дипломатов.

По совпадению, также 28 февраля состоялась и встреча посла Томихина с представителями провинции Пхукет, международного туристического центра Таиланда.

Сообщается, что российская делегация предложила в интересах обеих стран укрепить связи между роскошным, богатым пляжами Пхукетом и относительно процветающим российским северо-восточным полуостровом Камчатка.

Таиланд особенно благосклонен к России, потому что в июле государства планируют отметить 125-летие установления дипломатических отношений.

Связь между Россией и Таиландом особенно ценна как для правящих в стране правых роялистов, так и для остальных, так как она началась с установления личных связей между тогда еще сиамским и русским правящими домами во время царствования Александра III.

Королевская связь

В 1891 году, за три года до своего восшествия на престол, будущий Император Николай II посетил Бангкок и встретился там с Королем Сиама Чулалонгкорном (Chulalongkorn).

В 1987 году Чулалонгкорн совершил ответный визит в Санкт-Петербург к уже ставшему Императором Николаю II, и монархи установили официальные дипломатические отношения между государствами.

На сайте Королевского Посольства Таиланда в Варшаве указано, что "прочная связь Короля с Российским Императорским Домом, куда Король на восьмилетнее обучение даже отправил одного из сыновей, принца Чакрабона (Chakrabongse), напрямую помогла Сиаму противостоять французским и британским колониальным амбициям".

А принц женился на подданной Российской империи.

Прежде чем Сиам был переименован в Таиланд, Россия оказывала ему дипломатическую поддержку, защищая страну от французских и британских колонизаторов XIX века.

Но после 1902 года Николай II встал на сторону Франции, что привело к ухудшению отношений между Россией и Таиландом.

Перед началом пандемии коронавируса Таиланд привлекал тысячи российских туристов. И их возвращение является частью экономического плана Таиланда по возрождению туристической отрасли.

Из-за отключения ряда российских банков от системы SWIFT, вызванного американскими санкциями, множество россиян, как находящихся в Таиланде, так и только желающих приехать, столкнулись со сложностями в прямой оплате отелей и других счетов. Но, к счастью, они могут переводить средства через китайскую систему UnionPay, распространенную по всему миру, в том числе в России и Таиланде. Некоторые тайские банки даже выпускают карты UnionPay для внутренних и иностранных клиентов, наряду с картами Visa и MasterCard.

Россия экспортирует в Таиланд сталь, удобрения, минералы, синтетический каучук, алмазы и бумагу, а Таиланд отправляет в Россию сахар, рис, драгоценные камни, одежду, консервы и мебель.

Бруней, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур и Таиланд поддержали недавнюю резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая потребовала от России “немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины”.

Несмотря на то, что правящая хунта Мьянмы выразила поддержку России, оставшийся в ООН представитель свергнутого правительства Мьянмы в изгнании проголосовал за резолюцию.

Однопартийные режимы во Вьетнаме и Лаосе воздержались от голосования. Коммунисты обеих стран при военной поддержке Советского Союза добились победы во время американо-вьетнамской войны 1965-75 годов и получали дополнительную помощь в 1980-х годах. С 1995 года Вьетнам тратится на российское оружие, включая покупку подводных лодок и истребителей. Страна закупила российскую военную технику на восемь миллиардов долларов, что превратило Москву в крупнейшего поставщика оружия в Ханой. Ранее Ханой и Москва отпраздновали 20-летие всеобъемлющего стратегического партнерства, а до этого Вьетнам и Украина отметили тридцатилетие установления двусторонних отношений.

Тем временем, президент Филиппин Родриго Дутерте (Rodrigo Duterte), похоже, не желает обходить санкции, введенные США, и может отменить планы по закупке российского оружия.

Предупреждение Дутерте Путину

"Путин – мой друг. Он мой близкий друг", – заявил Дутерте 17 марта.

"Европа погибнет, если Россия начнет сеять разрушения… И повезет тем, кто умрет от первого удара" ядерной войны, сказал Дутерте филлипинской газете Inquirer.

Индонезия, в которой превалирует мусульманское большинство, обдумывала покупку российских истребителей Су-35, но за несколько недель до начала специальной военной операции предпочла им истребители западных производителей.

В свете начала украинского кризиса министр иностранных дел Индонезии заявил, что Джакарта придерживается позиции, согласно которой "территориальную целостность государств необходимо соблюдать, а также осуждает любые действия, которые представляют собой нарушение территориальной целостности и суверенитета государств".

Крохотный, но богатый Сингапур занял наиболее жесткую позицию среди всех государств Юго-Восточной Азии и даже скопировал некоторые американские санкции в отношении основных финансовых институтов России.

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