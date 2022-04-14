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Запущен эксперимент по созданию жидкостного космического телескопа

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Optical lens for the Large Synoptic Survey Telescope (LSST).
Optical lens for the Large Synoptic Survey Telescope (LSST).
Источник изображения: Farrin Abbott/SLAC National Accelerat

Ученые Исследовательского центра Эймса в Калифорнии запустили эксперимент с жидкостным телескопом. Цель исследования состоит в создании гигантских жидкостных линз для космических телескопов, которые не уступают существующим аналогам. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Для создания линз ученые использовали водную среду, в которую были погружены жидкие полимеры, имеющие ту же плотность, что и среда. Полимеры были введены в круглые оправы, после чего они затвердевали, формируя линзы лучшего качества, чем при использовании стандартных технологий. Для последующего тестирования ученые провели два параболических полета, при котором создается нулевая гравитация. В этот раз были испытаны синтетические масла различной вязкости, которые были помещены в оправы. В условиях невесомости были получены жидкие линзы, которые, однако, потеряли свою форму, когда нулевая гравитация исчезла.

На третьем этапе ученые собираются провести эксперимент на МКС. Он будет включать использование ультрафиолетового света для затвердевания жидкости, чтобы полученные линзы могли быть доставлены на Землю и там испытаны. Если испытания пройдут успешно, то они станут началом нового быстрого способа создания космических телескопов.

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