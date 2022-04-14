Корабли Тихоокеанского флота нашли и "уничтожили" подлодку на учениях

Корабли Тихоокеанского флота отработали поиск и уничтожение субмарины условного противника, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.

Учения провели экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России в соответствие с планом боевой подготовки. Они осуществили поиск и уничтожение подводной лодки однородной группой кораблей.

Экипажи МПК "Холмск" и "Усть-Илимск" нашли, отследили и атаковали "вражескую" субмарину с применением противолодочного оружия.

Учение прошло в морском полигоне боевой подготовки в районе побережья Камчатки. Взаимодействие с воздуха при проведении поиска обеспечил экипаж противолодочного самолета Ил-38 морской авиации ТОФ. Роль субмарины противника выполняла одна из подводных лодок ТОФ.

Ольга Журман