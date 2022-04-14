Войти
Российская газета

Генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников проанализировал ход операции на Украине

68
0
0
Сдавайтесь, сдавайтесь, пока не поздно.
Сдавайтесь, сдавайтесь, пока не поздно.
Источник изображения: Россия 24

Леонид Петрович Решетников - историк и публицист, общественный деятель и генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке. В СВР он проработал почти три с половиной десятка лет, руководя в последние годы ее важнейшим информационно-аналитическим направлением. И происходящие на Украине события Решетников оценивает именно с точки зрения глубокого аналитика.

Леонид Петрович, не ходя вокруг да около, сразу спрошу: как оцениваете ход специальной военной операции?

Леонид Решетников: Мы ввели на территорию Украины, если проводить аналогию с Афганистаном, ограниченный контингент войск. Чем он ограничен? Контрактниками, воюют только они. Нет призывников и резервистов. Призыва, как и мобилизации резерва, не было. На земле используются спецназы, десантники, морская пехота, Росгвардия и МВД со своими спецназами... Плюс, как и привыкли, действуют наши стрелковые и отдельные танковые подразделения. На Украине они воюют в очень ограниченном составе. Акцент сделан на спецоперацию.

Наши проводят ее не в классическом виде. При наступлении, как учит военное искусство, количественное преимущество перед обороняющимися должно быть минимум в три раза. А мы на земле, именно на земле, судя по получаемой информации, атакуем меньшинством. И достигаем успехов, что случается в истории крайне редко, по Изюму, Херсону, Новой Каховке, по другим территориям. Это мастерство наших воинов и командования.

А в воздухе - самолеты, вертолеты, ракеты... Тут, конечно, полное доминирование.

Кто же все-таки нам противостоит? В каком состоянии находятся Вооруженные силы Украины (ВСУ)?

Леонид Решетников: Нам противостоят свыше 400 тысяч взятых под ружье - это минимальная, приблизительная оценка. Мы должны помнить, что за восемь лет с 2014 года ВСУ пропустили через Донбасский фронт 600 тысяч человек. Каждый прошел годичную боевую подготовку. Даже если не стрелял, а просто находился на посту или в окопах. Все равно это очень серьезная практика. Боевые действия продолжались все восемь лет, и ВСУ получили достаточное количество обстрелянных резервистов, которых они призвали. Что еще надо иметь в виду? На военных курсах, в училищах США, Германии, Франции прошли стажировку около половины офицеров из ВСУ и нацистских полков. Курсы - от месяца до полугода - очень важны. Кроме того, до начала спецоперации в составе ВСУ находилось около тысячи инструкторов из стран НАТО. Литовцы и латыши занимались сержантским составом, а французы, американцы, немцы - офицерским. Число наемников точно установить нельзя, но их сотни. Даже после уничтожения нами нескольких точек их нахождения.

Теперь об украинской разведке - военной и Службе безопасности Украины (СБУ). Она еще со времен президента Ющенко, потом Януковича, находилась под контролем США. Все началось до государственного переворота 2014 года. Советники из США сидели и сидят сейчас в центральном здании разведки Украины. Методы американской разведки и способы проведения спецопераций местными освоены. Они в той или иной степени строятся по рекомендациям или под непосредственным руководством американских и прочих советников. В том числе и провокации, типа проведенной в Буче.

Америка хотя и говорит, что не воюет на Украине, но практически уже воюет

Сценарий один и тот же - крайне однообразный.

Леонид Решетников: Да, все это было в Ираке, Сирии, Ливии... Провокации все те же. Так что Америка хотя и говорит, что не воюет на Украине, но даже таким образом понятно, что воюет, и неопосредованно, а уже практически.

Использует ли ВСУ разведывательные и радиотехнические возможности НАТО?


Леонид Решетников: Огромная группировка военных спутников США, к которой присоединены спутники Германии, Франции и Великобритании, сейчас работает по Украине. Вся информация в течение суток передается Киеву. Наши специалисты в этой области считают, что не будет преувеличением сказать, что ВСУ ведут войну в режиме онлайн. Чтобы понятнее: получают все данные просто, как по телевизору. У нас, например, огромное преимущество по разработкам вооружений и по гиперзвуковому вооружению. Но нельзя давать противнику отрываться от нас в других областях. Например, над Румынией и Польшей у наших границ непрерывно висят самолеты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) НАТО с опытными экипажами. И все полученные данные, хотя, может, и не все, сливаются в Киев, где сидят натовские офицеры, которые уже вместе с ВСУ решают, как это использовать, куда, на какие направления передавать войскам. Но тут мне бы хотелось обратить внимание и на простые, вроде бы очевидные вещи, важность которых мы не сознаем. Многое здесь зависит от нас.

Это вы о методах их тотальной прослушки?

Леонид Решетников: Любой андроид, айфон прослушиваются непрерывно, "Фейсбук", WhatsApp и прочие вайберы постоянно скидывают туда информацию, которая ни в коем случае не должна доходить до противника.

Не впадаем в некоторое преувеличение? Ну как все это можно контролировать в таких грандиозных масштабах?

Леонид Решетников: Это все уже объяснил сбежавший из США Сноуден. Контроль беспощадный. Другое дело, что объем информации огромный. Его очень сложно обработать. И если некий Иванов сказал нечто, показавшееся американцам интересным, еще не факт, что это будет перехвачено и зафиксировано. Но шанс большой, потому что работают тематические прослушки.

Что в данном случае обозначает слово "тематические"?

Леонид Решетников: Это прослушка по ключевым словам. Вот вам: "переброска, войска, Украина"... Заглянули, посмотрели: так, он все время пишет об этом, общается с коллегами, обсуждает, рассказывает, какие части и куда направляются. Из-за чего попадает в список персонального контроля. И за ним уже осуществляется техническое персональное наблюдение. Но можно обратить внимание на тех, кто явно представляет определенный интерес. И эта группа практически ежедневно под колпаком. Вся остальная масса отсеивается.

Может, покажется стародавним, но это же, как раньше говорили: товарищи, будьте бдительны.

Леонид Решетников: Надо быть бдительными и иметь в виду, что многие эти платформы созданы американцами. Когда они их запускали, то прежде всего преследовали разведывательные цели.

Мы говорили о сотнях наемников, воюющих на Украине. Иногда в освобожденных городах находят их следы - документы, письма, фотографии. Но среди пленных этих солдат удачи нет.

Леонид Решетников: Серьезные люди засели в штабах.

Но были же и в штабах потери.

Леонид Решетников: Нет, пока они в таких штабных точках, что взять их невозможно. Упорно идет информация - в Мариуполе скопилось много иностранцев - и гражданских, и военных. И что вертолеты, которые посылаются и которые мы частично сбиваем, отправляются не просто для вывоза командиров "Азова" (запрещен на территории России) и раненых, но и для эвакуации чужаков. Наемники-то есть: убитые, те, кто бежал. Немало их уничтожено под Львовом. Недавно отбомбили по Очакову, нет больше центра подготовки под Одессой. Сейчас, надо думать, их будут быстренько эвакуировать. Посмотрим, что будет в Мариуполе.

К этому идет. Выбьем оттуда этих зомбированных нациков?

Леонид Решетников: Конечно. Но невозможно победить, не проведя денацификацию, не уничтожив фашистской идеологии. За эти десятилетия ее вбили в зомбированные головы крепко. Но пусть знают: русские в боях славятся выдающейся устойчивостью.


Николай Долгополов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Германия
Ирак
Ливия
Польша
Россия
Румыния
Сирия
США
Украина
Франция
Компании
Росгвардия
Проекты
NATO
Военные учения
ГЗЛА
Похожие новости
26.11.2021
Поведение США подпитывает наглость Украины
03.06.2021
Отставной генерал Бен Ходжес: информбюро с будущего фронта — сегодня политика, завтра война (National Review, США)
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
09.04.2019
Jutarnji list (Хорватия): правда и мифы о новой гонке вооружений
24.10.2018
Atlantico (Франция): Почему НАТО проводит крупнейшие за 20 лет учения
25.05.2015
Оружие для "холодной войны"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 00:53
  • 22998
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 23:47
  • 9
Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85
  • 13.04 23:43
  • 3
Путин: Спецоперация идет по плану
  • 13.04 23:27
  • 2
Раскрыт "кошмарный" для России сценарий расширения НАТО
  • 13.04 23:02
  • 31
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 13.04 17:20
  • 2
Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»
  • 13.04 14:16
  • 135
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 13.04 12:37
  • 4
В России допустили поставки США на Украину ракет Tomahawk
  • 13.04 10:48
  • 1
Филиппины получили два первых турецких боевых вертолета Т129В АТАК
  • 13.04 10:45
  • 1
Создание новой ракеты обернется для США большими проблемами
  • 13.04 07:09
  • 368
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 13.04 02:28
  • 2
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
  • 13.04 00:13
  • 166
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 12.04 21:15
  • 2
Россия применила последний советский корабль на учениях
  • 12.04 17:18
  • 8
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике