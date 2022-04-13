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Airbus предостерег Запад от последствий эмбарго на импорт российского титана

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Детали из титана
Детали из титана.
Источник изображения: http://npctitan.ru/

Авиастроительная компания Airbus призвала Запад не вводить эмбарго на российский титан. Там указали, что такие ограничения принесут большой ущерб западной промышленности, нежели российской экономике, передает Reuters.

Запрет на закупки титана был бы «неприемлемым», подчеркнул исполнительный директор Airbus Гийом Фори в процессе собрания акционеров.

При этом он сообщил, что компания приступила к поиску альтернативных источников поставок титана, а кратко- и среднесрочные потребности концерна закрыты благодаря сформированным запасам. Сегодня Airbus импортирует 60% применяемого в строительстве самолетов титана в России.

Титан пока не попал в санкционные списки Запада, которые были введены против России в ответ на спецоперацию по денацификации Украины. При этом Boeing в начале марта сообщил, что уже отказался от российского сырья.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Airbus
Boeing
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