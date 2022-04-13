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Российская компания «Экфо» показала испытания грузового дрона

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Российская компания «Экфо» показала испытания грузового дрона
Российская компания «Экфо» показала испытания грузового дрона.
Источник изображения: Hi-Fly / YouTube

Компания «Экфо» провела испытания грузового мультикоптера Hi-Fly Cargo. Он предназначен для перевозки грузов массой до 170 килограмм или транспортировки раненых.

В декабре 2021 года «Экфо» показала испытания прототипа аэротакси Hi-Fly, рассчитанного на двух человек. Оно оборудовано 16 винтами, расположенными на двух ярусах: четыре длинных плеча расположены в самом низу корпуса, а еще четыре более коротких встроены в верхнюю часть кабины. Аппарат летает за счет электрических двигателей и литий-ионных аккумуляторов.

Теперь компания показала грузовую версию беспилотного мультикоптера. В нем используется похожее двухъярусное расположение винтов, но вместо кабины есть лишь невысокий корпус. Под ним расположены крепления для груза. Его можно перевозить либо в контейнере, в таком случае он фиксируется четырьмя креплениями, которые могут открываться по команде после приземления, либо на тросе, закрепленном в центральной части корпуса.


Во время испытаний разработчики протестировали оба варианта: сначала дрон взлетел с контейнером, в котором были грузы общей массой 100 килограмм, а затем перевез длинный 80-килограммовый груз на тенте, имитирующий раненого человека.

Компания отмечает, что дрон способен поднимать грузы массой до 170 килограмм, летать на скорости до 100 километров в час и преодолевать до 20 километров. Судя по описанию проекта на сайте компании, в будущем она планирует поменять конструкцию дрона и довести его грузоподъемность до 220 килограмм, а дальность — до 600 километров.

Ранее мы рассказывали о других проектах беспилотных летательных аппаратов для перевозки раненых — в частности, такие беспилотники разрабатывают в США и Израиле.

Григорий Копиев

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Страны
Израиль
Россия
Проекты
БПЛА
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