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ТАСС

Истребители Су-27 Балтфлота на учениях провели воздушные бои с условным противником

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Истребитель Су-27 ВВС России
Истребитель Су-27 ВВС России.
Источник изображения: invoen.ru

Учебные полеты проводились и днем, и ночью

КАЛИНИНГРАД, 12 апреля. /ТАСС/. Более 10 экипажей многоцелевых истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, на учениях отработали элементы воздушного боя, а также условное применение авиационных средств поражения, сообщили во вторник в пресс-службе флота.

"По замыслу учения самолеты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам. В небо были подняты истребители Су-27 авиасоединения морской авиации флота", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что "к полетам привлекли более 10 экипажей истребителей Су-27".

Военные летчики, направленные на перехват "неприятеля" в воздушном пространстве, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, затем вступили в воздушный бой, отметили в пресс-службе.

Во время полетов, которые проводились в дневное и ночное время, экипажи Су-27 отработали ускоренную подготовку истребителей к вылету, выполнили парные взлеты с аэродрома базирования, провели электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям.

Су-27 (по классификации НАТО: Flanker - "Удар во фланг") - многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик большого радиуса действия, разработанный в ОКБ Сухого. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-27
Компании
Сухой ПАО
Проекты
БФ
Военные учения
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