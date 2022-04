«Пентагон стал громко ныть, что ракеты отдали Украине. Ему нечем воевать»

В США признали, что ПЗРК Stinger устарел, а его запасов в стране недостаточно

Сайт госзакупок США опубликовал заявку на тендер по поиску замены для переносной зенитной ракетной системы (ПЗРК) FIM-92 Stinger, стоящей на вооружении американской армии и активно поставляемой в различные страны мира, в том числе на Украину. Согласно тексту этой заявки, электроника Stinger устареет в 2023 году, а запасы этого оружия истощены.

«Перепрограммируемый микропроцессор Stinger устареет в 2023 финансовом году. Текущие запасы Stinger находятся в упадке. Армия планирует начать проектирование, разработку и испытания новой ракеты в 2023 финансовом году», - отмечается в синопсисе заявки на сайте госзакупок США, размещенной Управлением программы армии США по ракетам и космосу (The US Army Program Executive Office, Missiles and Space).

В заявке указывается, что создание новой ПЗРК должно отвечать «современным угрозам, в том числе от сил, близких по уровню к армии США». «Эти усилия служат мостом для удовлетворения растущего спроса на улучшенные средства противовоздушной обороны ближнего действия для поддержки маневренных сил», - отмечается в документе.

Кроме того, там перечислены технические характеристики новой ракеты: она должна уверенно поражать вертолеты, самолеты и беспилотные авиационные системы, запускаться с универсальной пусковой установки.

При этом новая ракета должна «лучше обнаруживать цели, обладать большей дальностью и большей вероятностью поражения цели, быть безопасной для стрелка, проста в обучении и несложной в обслуживании». Сегодня максимальная дальность стрельбы «Стингера», по данным из открытых источников, составляет 4500 м, высота поражения цели - 3800 м. Показатели российского комплекса «Верба» - 6400 м по дальности и 4500 м по высоте.

Компании, которые решат поучаствовать в тендере на создание новой системы, должны будут показать цифровую модель или боевой образец в 2024 году, а в 2026 году провести демонстрацию комплекса в действии и боевую стрельбу. В случае победы не позднее 2027 года ракета будет запущена в серийное производство.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко считает, что главная причина замены «Стингера» - необходимость его совершенствования.

«ПЗРК «Стингер» - это эффективное, проверенное временем оружие, достаточно неплохое. Но, очевидно, что новая элементная база, новые технологические возможности диктуют необходимость в совершенствовании любых средств ведения вооруженной борьбы, включая и это», - отметил Коротченко в беседе с «Газетой.Ru».

В свою очередь, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков прямо назвал комплекс «Стингер» устаревшим. Он отметил, что США традиционно уделяют мало внимания разработке ПЗРК.

«Комплекс «Стингер» это классический ПЗРК времен 1980-1990-х годов. США уделяли разработке ПЗРК довольно мало внимания, поскольку они опираются на то, что господство в воздухе будет обеспечивать их авиация. То есть, на практике американские военные «Стингеры» вряд ли сами когда-либо [активно] применяли. У них это была низкоприоритетная задача. Поэтому Конгресс блокировал раньше эти темы», - отметил эксперт.

По его словам, важный фактор, который вынудил Конгресс на этот раз одобрить разработку и выделить финансирование, это поставки «Стингеров» на Украину. «Сейчас [военные США] начали громко ныть, что все ракеты передали Украине. Им нечем воевать. Не буквально нечем, но, вероятно, это был значительный расход запасов, поскольку у них вряд ли было очень много ПЗРК», - рассказал Ермаков.

Игорь Коротченко отметил, что новая ракета должна обладать повышенной дальностью и лучше отличать цель от тепловых ловушек.

«Главным результатом модернизации и выхода на новые технологические решения станет увеличение зоны поражения как по дальности, так и по высоте, а также повышение гарантированности поражения целей. Это означает какой-то элемент селекции целей по тем или иным принципам», - отметил Коротченко.

Александр Ермаков добавил, что для лучшего обнаружения целей «Стингерам» нужна новая головка самонаведения (ГСМ). «Там стоит классическая инфракрасная ГСМ. Надо поставить более продвинутую ГСМ. В первую очередь, более устойчивую к помехам», - отметил эксперт.

По его словам, новая ракета будет «существенно дороже». Увеличение цены зависит от задач, которые для нее определят и требований, которые выработают к проекту. «Задачи могут сводиться к тому, что раньше США вели войну с неравноценным противником, а сейчас больше угроза столкновения с другим противником - с равным, технически развитым», - резюмировал Ермаков.

Денис Тельманов