«Купол» активно включился во «всероссийский» процесс диверсификации ОПК

Выпуск гражданской продукции в общем объеме производства оборонно-промышленного комплекса России устойчиво растет.

Такие выводы сделал, в том числе, и глава государства Владимир Путин на совещании с военно-промышленной комиссией.

Как отметил президент России, за последние пять лет российским специалистам многое удалось сделать в сфере диверсификации оборонных производств: «Конкретные задачи и ориентиры в этой сфере были обозначены еще в 2016 году, и, надо отметить, за прошедшие 5 лет многое удалось сделать. Все последние годы выпуск гражданской продукции в общем объеме производства ОПК устойчиво растет. Если в 2018 году ее доля составляла 20,9%, а в 2019 - 24,1%, то по итогам 2020 года это уже 25,6%. Причем в ряде отраслей ОПК эти показатели еще выше. Вместе с тем нам нужно гораздо эффективнее работать на этом направлении в дальнейшем», - сказал Владимир Путин.

Отметим, что во «всероссийский» процесс диверсификации самым активным образом включился и Ижевский электромеханический завод «Купол», входящий в состав Концерна ВКО «Алмаз - Антей».

Сегодня в цехах Электромеханического завода «Купол» установлено современное оборудование, позволяющее производить продукцию гражданского значения высокого качества, отвечающую отечественным и мировым требованиям и стандартам.

Коллективу завода было важно иметь надежное и производительное механообрабатывающее, оборудование, позволяющее изготавливать детали с высокой степенью точности и чистоты обрабатываемых поверхностей. В последние годы завод постоянно расширял свои технологические возможности и непосредственно «станочный парк».

Сегодня на ИЭМЗ «Купол» работают 240 станков с числовым программным управлением, а также 20 обрабатывающих центров. А общий «парк» завода составляет около 2,5 тысяч единиц оборудования.

На этих станках работники ИЭМЗ «Купол» производят оборудование для АЭС, нефтепромысловое оборудование, тепловое и климатическое оборудование, особо чистые вещества, стерильные растворы. раскатки; изделия из экологически чистых низкоальфаактивных припойных сплавов для микроэлектроники; систем биохимической очистки и утилизации производственных отходов, и другую необходимую страну продукцию гражданского назначения.

На заводе особо отметили успехи в направлении производства фармацевтических препаратов. По словам главы ЗАО «РЕСТЕР» - дочернего предприятия ИЭМЗ «Купол» - Сергея Шемякина, фармацевтический проект с самого запуска опережал свое время: «Двадцать лет назад в пореформенной России мы начали строить предприятие будущего, заставив оборонные технологии работать в интересах здоровья и качества жизни людей. Сегодня - это вариант нормы: предприятия оборонно-промышленного комплекса производят медтехнику и вакцины», - рассказал глава проекта.

Завод «Купол» сертифицирован по мировым стандартам GMP (Good Manufacturing Practice), и на сегодня является единственным в России производителем ПД-растворов. В 2020 году в России насчитывалось 2700 человек, нуждающихся в растворах для перитонеального диализа. Половину из них обеспечивает ЗАО «РЕСТЕР».

И дочернее предприятие «Купола» не останавливается на достигнутом. В настоящее время прорабатывается вопрос по организации производства препаратов нового поколения – инновационных двухкомпонентных растворов для перитонеального диализа.