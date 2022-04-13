Эксперт Литовкин: Надо постоянно рассказывать об условиях содержания пленных ВСУ

Дмитрий Литовкин, ответственный редактор "Независимого военного обозрения":

В последнее время нередко можно слышать, что украинские военнослужащие не сдаются массово в плен, потому что не имеют объективной информации о ходе специальной военной операции. Мол, киевская пропаганда работает так, что многие бойцы ВСУ уверены: их армия не просто сдерживает наступление российских войск, но и чуть ли не теснит их на всех направлениях.

Доля правды в таких утверждениях, наверное, есть - я про недостаток объективной информации на той стороне. Хотя, уверен, что высшее командование ВСУ, как и руководство Украины, прекрасно осведомлено об истинном состоянии дел в зоне боевых действий.

Другое дело, что активизировать информационную работу с противником и гражданским населением, безусловно, необходимо. Для этого в Российской армии существуют и специалисты, и соответствующие структуры. Прежде всего имею в виду тех, кто обучен профессионально вести так называемую спецпропаганду и контрпропаганду.

Понятно, что доводить до украинцев необходимую информацию, скажем так, в прямом эфире в нынешних условиях чрезвычайно проблематично. Контролируемые киевским режимом теле- и радиоканалы для наших пропагандистов недоступны. Соцсети забиты таким количеством фейков и сомнительной информации, что отыскать в потоке лжи правдивые сведения в состоянии разве что эксперты. Что остается?

На мой взгляд, тут могли бы сыграть хорошую службы старые и испытанные способы. В частности, распространение информации в виде листовок-обращений к украинским военным или те же громкоговорители. Листовки можно разбрасывать с вертолетов. Для организации вещания высокие технологии не требуются. Да, это можно назвать дедовскими способами. Но в иных ситуациях даже сарафанное радио срабатывает.

Конечно, на фанатичных нациков все это вряд ли подействует. А солдаты ВСУ, особенно недавно мобилизованные и не очень-то мотивированные воевать до последней капли крови, глядишь, задумаются о сдаче в плен. К тому же с помощью таких листовок и обращений можно подсказывать жителям блокированных городов, где находятся и как работают гуманитарные коридоры для выхода из того же Харькова, Сумов, других населенных пунктов.

Недавно на нашем телевидении был, на мой взгляд, очень показательный репортаж. Идут переговоры о том, чтобы сложили оружие блокированные в Мариуполе украинские морпехи. И один из вопросов, которые они задают российским переговорщикам: что будет с нашими ранеными, вы их будете добивать? Насмотревшись, как по-зверски поступают с нашими пленными националисты, украинские военные почти уверены, что в плену их ждет такая же участь.

Значит, надо постоянно показывать и рассказывать об условиях содержания пленных ВСУ. Пусть знают: с безоружными мы не воюем. Кормим, лечим, даем общаться по телефону с родственниками.

Допускаю, что нам, россиянам, на слово могут не поверить. Но иностранным журналистам ВСУ да и гражданское население поверят наверняка. Думаю, правильно сделали в Минобороны России, разрешив представителям иностранных СМИ пообщаться с пленными украинскими военными, посмотреть, в каких условиях они содержатся. Уверен, что некоторым западным репортерам такие встречи на многое открыли глаза.

Кроме того, зарубежных журналистов несколько раз возили в освобожденные от националистов города и села ДНР и ЛНР. Позволяли совершенно свободно разговаривать с их жителями, задавать им любые вопросы. Такая открытость, в том числе на брифингах в Минобороны России, куда всегда приглашают зарубежные СМИ, очень важна.

Юрий Гаврилов