Войти
Российская газета

Эксперт Литовкин: Надо постоянно рассказывать об условиях содержания пленных ВСУ

362
0
0
Добровольно сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии
Добровольно сдавшиеся в плен военнослужащие украинской армии.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Дмитрий Литовкин, ответственный редактор "Независимого военного обозрения":

В последнее время нередко можно слышать, что украинские военнослужащие не сдаются массово в плен, потому что не имеют объективной информации о ходе специальной военной операции. Мол, киевская пропаганда работает так, что многие бойцы ВСУ уверены: их армия не просто сдерживает наступление российских войск, но и чуть ли не теснит их на всех направлениях.

Доля правды в таких утверждениях, наверное, есть - я про недостаток объективной информации на той стороне. Хотя, уверен, что высшее командование ВСУ, как и руководство Украины, прекрасно осведомлено об истинном состоянии дел в зоне боевых действий.

Другое дело, что активизировать информационную работу с противником и гражданским населением, безусловно, необходимо. Для этого в Российской армии существуют и специалисты, и соответствующие структуры. Прежде всего имею в виду тех, кто обучен профессионально вести так называемую спецпропаганду и контрпропаганду.

Понятно, что доводить до украинцев необходимую информацию, скажем так, в прямом эфире в нынешних условиях чрезвычайно проблематично. Контролируемые киевским режимом теле- и радиоканалы для наших пропагандистов недоступны. Соцсети забиты таким количеством фейков и сомнительной информации, что отыскать в потоке лжи правдивые сведения в состоянии разве что эксперты. Что остается?

На мой взгляд, тут могли бы сыграть хорошую службы старые и испытанные способы. В частности, распространение информации в виде листовок-обращений к украинским военным или те же громкоговорители. Листовки можно разбрасывать с вертолетов. Для организации вещания высокие технологии не требуются. Да, это можно назвать дедовскими способами. Но в иных ситуациях даже сарафанное радио срабатывает.

Конечно, на фанатичных нациков все это вряд ли подействует. А солдаты ВСУ, особенно недавно мобилизованные и не очень-то мотивированные воевать до последней капли крови, глядишь, задумаются о сдаче в плен. К тому же с помощью таких листовок и обращений можно подсказывать жителям блокированных городов, где находятся и как работают гуманитарные коридоры для выхода из того же Харькова, Сумов, других населенных пунктов.

Недавно на нашем телевидении был, на мой взгляд, очень показательный репортаж. Идут переговоры о том, чтобы сложили оружие блокированные в Мариуполе украинские морпехи. И один из вопросов, которые они задают российским переговорщикам: что будет с нашими ранеными, вы их будете добивать? Насмотревшись, как по-зверски поступают с нашими пленными националисты, украинские военные почти уверены, что в плену их ждет такая же участь.

Значит, надо постоянно показывать и рассказывать об условиях содержания пленных ВСУ. Пусть знают: с безоружными мы не воюем. Кормим, лечим, даем общаться по телефону с родственниками.

Допускаю, что нам, россиянам, на слово могут не поверить. Но иностранным журналистам ВСУ да и гражданское население поверят наверняка. Думаю, правильно сделали в Минобороны России, разрешив представителям иностранных СМИ пообщаться с пленными украинскими военными, посмотреть, в каких условиях они содержатся. Уверен, что некоторым западным репортерам такие встречи на многое открыли глаза.

Кроме того, зарубежных журналистов несколько раз возили в освобожденные от националистов города и села ДНР и ЛНР. Позволяли совершенно свободно разговаривать с их жителями, задавать им любые вопросы. Такая открытость, в том числе на брифингах в Минобороны России, куда всегда приглашают зарубежные СМИ, очень важна.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
21.02.2022
«Благодаря украинскому «Зоопарку-3» Россия получит массу цинковых гробов»
12.01.2016
Стратегический бомбардировщик будущего напоминает разрушители из "Звездных войн"
09.02.2015
«Сушка» с импортной начинкой
07.05.2014
Свои надежней
27.09.2012
Финансирование от МО РФ и Украины позволяет начать испытания самолета Ан-70 после его модернизации
10.08.2007
Производство транспортного самолета Ан-70 может быть возобновлено – командующий военно-транспортной авиацией РФ
05.02.2007
Уставы и техника – советские. Вооруженные силы Туркменистана – детище Сапармурата Ниязова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 10:38
  • 22887
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 10:30
  • 25
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 13.04 10:16
  • 2
Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85
  • 13.04 09:21
  • 1
Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»
  • 13.04 08:47
  • 1
Путин: Спецоперация идет по плану
  • 13.04 07:09
  • 368
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 13.04 02:28
  • 2
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
  • 13.04 00:13
  • 166
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 12.04 23:25
  • 3
В России допустили поставки США на Украину ракет Tomahawk
  • 12.04 21:15
  • 2
Россия применила последний советский корабль на учениях
  • 12.04 17:18
  • 8
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 12.04 12:17
  • 22
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 12.04 11:26
  • 69
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 12.04 10:53
  • 1
Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом - СМИ
  • 12.04 06:13
  • 13
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"