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Российская газета

После лечения раненым военнослужащим найдут работу в войсках

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Операционная медицинская сестра отделения рентгенохирургии военного госпиталя
Операционная медицинская сестра отделения рентгенохирургии военного госпиталя.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Российские военнослужащие, которые после лечения по состоянию здоровья не вернутся в свои подразделения, смогут все равно остаться в структуре министерства обороны. Им прямо во время лечения или протезирования предложат переобучиться на новую должность, которая специально для них будет подобрана или создана.

Первый реабилитационно-образовательный центр для обучения и подготовки военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции, открылся накануне на базе филиала Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. "Центр создан в соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу", - сообщили в военном ведомстве.

В новом центре уже оборудованы 3 учебных класса, в каждом есть рабочие места для военнослужащих, передвигающихся на инвалидных колясках. Каждый обучающийся будет обеспечен персональным ноутбуком, в который загружены материалы учебных занятий.

"Для каждого из вас вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России. Это только одна из мер, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения, утвержденных министром обороны", - сообщил во время открытия нового центра, обращаясь к раненым, замминистра обороны РФ Николай Панков.

В программе реабилитации, по его словам, кроме мероприятий по восстановлению здоровья предусмотрен индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, а также предоставление социальных льгот и жилищное обеспечение.

Таким образом, военнослужащие, получившие ранения, после полного излечения и окончания квалификационных курсов останутся в организациях Минобороны России. Подчеркивается, что это произойдет только, если они сами этого пожелают. Для их подготовки будет привлечен профессорско-преподавательский состав высших военно-учебных заведений Минобороны России.

В программах медреабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и массажа.


Иван Петров

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