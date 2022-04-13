Российская танковая рота победила в бою с украинскими экипажами без стрельбы

При встрече с российскими танками украинским бронемашинам в бой с ними лучше не вступать. Профессионалы это понимают.

Символичное событие произошло при освобождении села Топольское Изюмского района Харьковской области. Для его обороны командование ВСУ бросило Т-64, снятые с хранения. Танки выглядели совершенно новыми, и, как позже выяснилось, они были полностью укомплектованы боеприпасами и динамической противокумулятивной защитой. Однако, как только украинские экипажи столкнулись лоб в лоб с бронетехникой, имевшей характерные знаки Z, они остановили свои машины и подняли пушки вверх. Никакой стрельбы не было, все остались живы.

Минобороны опубликовало ролик, в котором командир российской танковой роты, рассказывая об этом эпизоде, отметил: все были рады, что украинские танкисты сдались сразу, не пришлось вести огонь, убивать друг друга.

Надо сказать, что украинские экипажи не проявили трусость, они показали профессионализм и благоразумие. На одной из зарубежных военно-технических выставок я стал свидетелем разговора российского танкиста с немецким. Оба были настоящими профи и уже немолодыми служаками. Немец всячески нахваливал свой "Леопард-2А7" - новейший на то время, который представлял на выставке. Но в итоге сказал, что лично он бы не рискнул вступить в дуэльный поединок с российским танком, особенно с газотурбинным Т-80У. И достаточно подробно объяснил почему.

После развала СССР в арсеналах появившихся стран СНГ остались тысячи танков различных типов. Сейчас на вооружении Российской армии стоят Т-72, Т-80, Т-90 различных модификаций, проходит испытания Т-14 "Армата". Украина имеет Т-64, Т-72 возрастом более 30 лет, дизельные Т-80Б и его модификацию "Оплот".

Основной недостаток Т-64 - слабая ходовая часть и устаревшая динамическая защита от кумулятивных боеприпасов. Т-72 - явно устаревшие с почти выработанным моторесурсом. Т-80Б и "Оплот" получше, но по боевой мощи в сравнении с Т-72БМ3, Т-80БВМ и Т-90С они явно проигрывают.

У всех наших танков есть встроенная и навесная динамическая защита, встроенная защита способна ломать сердечники подкалиберных снарядов

Особняком стоит газотурбинный Т-80БВМ. Система управления огнем у него - одна из лучших в мире, позволяет поражать цель первым выстрелом. На танке установлена оригинальная система кондиционирования и обогрева. Она обеспечивает индивидуальную подводку прохладного или теплого воздуха каждому члену экипажа. Газотурбинный танк разгоняется до скорости 50 км/час за 17 секунд и спокойно идет даже по проселку со скоростью 80 км/час. Т-80БВМ способен вести эффективный огонь, двигаясь по пересеченной местности со скоростью до 35 км/час. На такой скорости прицельно стрелять не может ни один танк в мире. Автомат заряжания обеспечивает темп стрельбы до девяти выстрелов в минуту.

Глубоко модернизированный Т-72БМ3, как утверждают специалисты, по своей боевой эффективности превосходит старый Т-72 почти в два раза. На восемьдесят процентов это совершенно новая машина.

У всех наших танков есть встроенная и навесная динамическая защита. Особенность в том, что встроенная защита способна ломать сердечники подкалиберных снарядов. Часть танков, возможно, оснащена системами активной защиты "Арена".

Немаловажно и то, что экипажи российских танков одеты в защитные комплекты 6Б15 "Ковбой". Бронежилет комплекта обеспечивает защиту спины и груди от осколков и пуль пистолета Макарова, выпущенных с пяти метров. Бронезащитные элементы костюма произведены из баллистической ткани на основе высокопрочного российского волокна Армос, имеющего влаго- и маслоотталкивающую обработку. Огнезащитный комбинезон выдерживает внешнюю температуру в несколько сотен градусов в течение времени, достаточного, чтобы покинуть горящую машину.

Как сообщалось в СМИ, были проведены сравнительные испытания российского комплекта защиты и аналогичного защитного комплекта танкиста армии США. И оказалось, что у "Ковбоя" противоосколочная стойкость выше на 54 процента, а огнестойкость - на 30 процентов, что при поражении танка может быть критично.

Сергей Птичкин