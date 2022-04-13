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Интерфакс-АВН

Таджикистан стягивает силы к месту инцидента на границе с Киргизией, сообщают в Бишкеке

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Военнослужащие Киргизии на киргизско-таджикской границе, 2021 год
Военнослужащие Киргизии на киргизско-таджикской границе, 2021 год.
Источник изображения: Владимир Воронин/AP

Бишкек. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Таджикская сторона стягивает силы к месту вооруженного инцидента на границе с Киргизией, сообщила во вторник пресс-служба киргизской пограничной службы.

"Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная. Зафиксировано стягивание сил и средств таджикской стороной к месту инцидента", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что таджикская сторона, прекратив минометный обстрел киргизских сел, начиная с 22:50 (19:50 мск) до 23:16 (20:16 мск) периодически вела огонь по военнослужащим пограничной службы Киргизии в местности Радар-1 Баткенского района Баткенской области.

"Координацию взаимодействия силовых структур и государственных органов на месте осуществляет секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов. Пограничная служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии принимает все меры для стабилизации обстановки", - отметили в пресс-службе.

Вечером во вторник Пограничная служба Киргизии сообщила о двух перестрелках на киргизско-таджикском участке государственной границы в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области Киргизии. По предварительным данным, в ходе первого столкновения один военнослужащий Таджикистана получил огнестрельное ранение. Во время повторной перестрелки, начавшейся в 21:17 (18:17 мск), ранение получил киргизский военнослужащий. Перестрелка длилась около 30 минут. Также сообщается, что таджикская сторона обстреляла из минометов киргизское село Достук.

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Страны
Киргизия
Таджикистан
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