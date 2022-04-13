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РИА Новости

Российская артиллерия атаковала шесть пунктов украинской бригады у Попасной

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Населенный пункт Попасная
Населенный пункт Попасная.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Минобороны: российская артиллерия ударила по шести пунктам украинской бригады у Попасной

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российская артиллерия в районе Попасной под Луганском нанесла удары по шести опорным пунктам 24-й украинской бригады, уничтожено более 120 человек, 11 единиц бронетехники, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Попасная Луганской области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады", - сказал Конашенков.

Он добавил, что в результате уничтожено более 120 человек личного состава соединения, одиннадцать единиц бронетехники и четырнадцать автомобилей различного назначения.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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