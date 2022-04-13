Раскрыт "кошмарный" для России сценарий расширения НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министры иностранных дел Финляндии и Швеции.

Путинская катастрофа: Эндрю Нил предрек России кошмарный вариант развития НАТО

Российский лидер постоянно критиковал расширение НАТО к границам России по окончании холодной войны, пишет Daily Express. Однако российская спецоперация на Украине сплотила альянс и, вероятно, привлечет в него Финляндию и Швецию.

Журналист и телеведущий Эндрю Нил (Andrew Neil) заявил, что спецоперация Владимира Путина на Украине вернулась к нему бумерангом и запустила "кошмарный сценарий НАТО", которого он всегда боялся.

Российский лидер постоянно критиковал расширение НАТО к границам России по окончании холодной войны. С распадом СССР членство в западном военном альянсе обрели многие из бывших стран Варшавского договора. Это привело российского лидера в ярость: он не раз заявлял, что расширение НАТО подрывает безопасность России и представляет реальную угрозу.

Путин приложил немало усилий, чтобы ослабить НАТО и предотвратить ее дальнейшее расширение.

Однако Нил считает, что все, чего добился российский президент, – это, наоборот, укрепил альянс и сделал его еще привлекательнее для неприсоединившихся.

Он сказал: "Путин всегда хотел ослабить НАТО и остановить приток новых членов".

"Однако из-за его авантюры на Украине этим летом к альянсу присоединятся исторически нейтральные Финляндия и Швеция, и число членов вырастет до 32".

Швеция и Финляндия уже пересматривают свое отношение к НАТО.

Пока что они не союзники альянсу в военном отношении, однако общественная поддержка НАТО резко возросла с началом российской операции.

В недавнем опросе вступление в альянс поддержали 68% финнов.

Бывший финский премьер Александр Стубб сообщил, что будущее "предрешено" и Хельсинки подаст заявку на вступление – причем наверняка к июньскому саммиту НАТО в Мадриде.

Нынешний финский премьер Санна Марин (Sanna Marin) заявила,что ее правительство примет решение не позднее середины лета (в Скандинавии "серединой лета" называют день летнего солнцестояния, - Прим. перев.).

Она сказала: "Мы тщательно все обсудим, но больше времени, чем нужно, тратить не будем. Полагаю, мы управимся до середины лета".

В Швеции поддержка НАТО составляет порядка 50%.

Премьер-министр Магдалена Андерссон (Magdalena Andersson) заявила в конце марта, что "не исключает", что ее страна тоже вступит в альянс.

В понедельник Москва вновь предостерегла обе скандинавские страны от вступления в НАТО.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот шаг не принесет Европе стабильности.

Он назвал альянс "инструментом, заточенным для конфронтации".

Между тем официальные лица США рассчитывают, что Финляндия и Швеция все же подадут заявки на вступление. В этом их убедили встречи лидеров НАТО с министрами иностранных дел обеих стран на прошлой неделе.

Перспектива, что в альянс вольются страны Северной Европы, восхитила бывшего министра иностранных дел Литвы.

Линас Линкявичюс твитнул: "Вполне вероятно, что грядущим летом Путина ждут новые геостратегические "победы". НАТО пригласит в свои ряды Финляндию и Швецию. Это будет огромным стимулом для безопасности нашего региона. Вы нам нужны. Добро пожаловать. Вместе мы НАТО!"

Автор: Джон Варга (John Varga)

Комментарии читателей:

Ricban1950

Так, нам нужна стена от самого севера Норвегии до Черного моря, чтобы изолировать Россию и Белоруссию и прекратить всякое сообщение. Военных это, конечно, не остановит. Но через стену не будет ни торговли, ни транспорта. Нет товаров – нет людей. Пусть Россия и Беларусь остаются в 1984 году с Северной Кореей, а остальной цивилизованный мир движется вперед.

88panda

Это еще не конец. Лучше готовьтесь к третьей мировой. Постройте лучше убежище, пока еще есть время. Удачи!

Proudscot

Путин ничему не учится. Чем больше он злится и грозится НАТО, тем больше стран к ней присоединятся. Не больно-то он умен, скажите?

Wych1

Все эти страны побежали в альянс лишь потому, что испугались российского вторжения. Они не заплатили в клуб НАТО ни гроша, зато получат все преимущества.

Rick 52

Швеция и Финляндия пойдут НАТО на пользу. У них приличный военный потенциал, и они будут платить искомую долю ВВП – в отличие, например, от той же Германии, которая годами недоплачивала. Считается даже, что если Германия выплатит НАТО свой долг сполна, она обанкротится.

Alan A.P. Winkleman

Ясно. Эндрю Нил хочет третьей мировой. Неужели он возомнил, что Россия смирится с поражением? У России есть гиперзвуковые ракеты, которые долетят до Вашингтона за 60 секунд.

Liverpoolguy

Когда русские последний раз пошли на финнов во Второй мировой, те им крепко надрали задницу.

Scenehamyard

Еще один недалекий западный журналюга. Россия все сделает, как ей хочется.

peter.am

То есть одно то, что НАТО хочет установить на Украине оружие и направить его прямо на Россию, – это не угроза? А ведь это не миф, это факт. Представьте, если бы "дружественная" страна – допустим, те же США – поставила оружие Ирландии, направила бы его исключительно на нас, а нам бы пригрозила молчать и терпеть?

Dawalrus9

Ничего, погодите, скоро от санкций Иван ослабнет и проголодается.

TarquinFarquar

Для нас НАТО – оборонительный альянс во имя безопасности европейских демократий. После холодной войны я много общался с русскими. Москва и Санкт-Петербург теперь города мирового класса, вполне европейский вид и возможности тоже.

Однако среднестатистический россиянин считает НАТО коварной угрозой матушке-России – их ведь с рождения пичкают этим бредом.

BoatyMcBoatface

Я одно время встречался с русской – выросла еще при СССР. Давно живет на Западе. Целый год ее убеждал, что НАТО – организация чисто оборонительная. Хотя в остальном совсем не дура.