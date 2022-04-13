Stinger устарел

Американская армия ищет замену легендарному “Стингеру”. Вчера, 11 апреля, портал defensenews.com сообщил о том, что на портале правительственных контрактов Sam.go размещена информация о запросе предложения (RFI) для ракет новой системы, которые заменят ПЗРК FIM-92 Stinger.

В документе указывается, что финансирование разработки уже ведется. Первый образец перспективной системы должен быть испытан в следующем году, а к 2027 году должен быть налажен серийный выпуск нового ПЗРК, ракеты которого также будут использоваться в системах SHORAD.

Пуск ПЗРК FIM-92 Stinger Источник изображения: thedrive.com

Переносной зенитный ракетный комплекс FIM-92 Stinger разрабатывался в 70-е годы и был принят на вооружение американской армии в 1981 году. Изначально комплекс создавался как ПЗРК, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей, но в дальнейшем его ракеты были приспособлены для пуска с вертолетов и самолетов, а также для применения в многоракетных системах ПВО MML. На сегодняшний день FIM-92 является одним из самых распространенных ПЗРК в мире и состоит на вооружении более чем двадцати армий мира.