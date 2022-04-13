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Военное обозрение

Польша поставила на Украину первую партию снятых с хранения танков Т-72М

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Источник изображения: topwar.ru

Польша начала поставки Украине бронетехники советского образца, речь идет о танках Т-72 и боевых машинах пехоты BWP-1 (польская версия БМП-1). По информации ряда Telegram-каналов, первая партия техники уже доставлена на украинскую территорию.

Официально Киев ничего не сообщает, продолжая выпрашивать у Запада тяжелое вооружение, но по имеющейся информации Польша уже поставила на Украину первую партию танков Т-72, снятых с хранения. Сколько было танков в партии неизвестно, но в общей сложности поляки намерены поставить ВСУ до 100 (ста) ОБТ Т-72М.

Поставляемые на Украину танки Т-72М являются упрощенной модификацией 1979 года, на них отсутствует динамическая броня, современные системы управления огнем, многоканальные прицелы. Данные танки находились на базе хранения в Люблине, польские военные планировали их модернизировать до уровня РТ-91, но то средств не было, то руки не доходили. Теперь поляки за этот металлолом еще и деньги получат.

В каком состоянии находятся танки сейчас непонятно, но можно с уверенностью утверждать, что времени на капитальный ремонт и модернизацию этих танков у Киева нет, да и негде производить работы, Россия нанесла удары по всем заводам, способным производить ремонт бронетехники.

Вместе с танками поляки передают боевые машин пехоты BWP-1 (польская лицензионная версия БМП-1). Количество машин неизвестно, переброска их у украинской границе была замечена вчера.

На этом фоне Словакия подтвердила планы по передаче Украине истребителей МиГ-29 из наличия ВВС страны. Как заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер, данный вопрос будет решаться после того, как Братислава получит гарантии защиты своего воздушного пространства от партнеров по НАТО. Сроки переговоров Хегер не обозначил.

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