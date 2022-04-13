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РИА Новости

Россия и Киргизия объединят системы ПВО

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Зенитно-ракетная система перед боевыми стрельбами
Зенитно-ракетная система перед боевыми стрельбами.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Россия подпишет с Киргизией документ об объединении систем ПВО

ШЫМКЕНТ (Казахстан), 12 апр – РИА Новости. Россия вслед за соглашениями об объединении ПВО с другими странами СНГ подпишет такой документ с Киргизией – проект проходит внутригосударственные согласования. Об этом сообщил во вторник зампред Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий Грехов.

"Продолжается работа по практической реализации соглашений между Российской Федерацией и Республикой Армения, Республикой Казахстан. Проект Соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Кыргызской Республики доработан и направлен на внутригосударственное согласование", - сказал Грехов. По его словам, для реализации соглашения по ПВО с Таджикистаном проходит согласование в управлении ПВО Центрального военного округа перечень объектов, выделяемых в состав объединенной ПВО.

РФ и Таджикистан ратифицировали соответствующее соглашение в минувшем декабре. Учитывая разобщенность территорий двух стран, участники соглашения выделят в составе региона отдельный район коллективной безопасности в пределах воздушного пространства Таджикистана.

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Армения
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
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