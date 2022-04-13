Индия отказалась осудить Россию. США этого не понять

Украина и анализ индийского нейтралитета

Подход Нью-Дели к конфликтам – особенно с участием его партнеров – по-прежнему определяется аксиомой Джавахарлала Неру 1957 года, пишет The Hindu. Автор подробно объясняет тонкости национальных интересов Индии и констатирует, что США этих нюансов, похоже, не понимают.

В 1957 году, через год после советского вторжения в Венгрию, премьер-министр Джавахарлал Неру объяснил парламенту, почему Индия не заняла осуждающую позицию. "В мире из года в год и изо дня в день происходит масса вещей, которые нам сильно не нравятся. Мы их не осуждаем, потому что, когда пытаешься решить проблему, толку от осуждения и оскорблений немного". Аксиома Неру определяет подход Индии к конфликтам – особенно с участием партнеров – и поныне. Будь то советское вторжение в Венгрию (1956), Чехословакию (1968) или Афганистан (1979) или американское вторжение в Ирак (2003), Индия более или менее придерживается этой линии. Ее отклик на российскую спецоперацию на Украине – осуждение гибели мирных жителей без встречных обвинений и отказ от голосования в ООН – принципиально не отличается от исторического осторожного нейтралитета.

Причем Индия далеко не единственная. Южная Африка, еще одна крупная демократия, тоже воздержалась при голосовании в ООН против России. И Объединенные Арабские Эмираты, близкий союзник США в Персидском заливе, где размещены тысячи американских военнослужащих, тоже. Израиль, ближайший союзник США на Ближнем Востоке российскую операцию осудил, однако санкций не поддержал, а системы обороны на Украину отправлять отказался. Точно так же поступила союзница НАТО Турция – и даже выступает посредником между Украиной и Россией. Однако ни одна из этих стран не подверглась давлению и критике Запада – в отличие от Индии. Президент США Джо Байден назвал ее позицию "довольно шаткой". А его заместитель советника по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх, недавно побывавший с визитом в Нью-Дели, пригрозил Индии "последствиями", если она будет вести торговлю с Россией в обход американских санкций. Откуда такой избирательный подход?

Анализ причин

В целом можно выделить три причины – политическую, экономическую и стратегическую. Политически Запад тщательно выстраивает идеологему, что специальная операция президента Владимира Путина на Украине – нападение на весь "свободный мир", по выражению президента Джо Байдена. Эта легенда покажется неубедительной, если попытку Запада наказать русских не поддержит крупнейшая в мире демократия (Индия). Экономически же антироссийские санкции ввели преимущественно западные страны. Их поддержали лишь три азиатские страны – Япония, Южная Корея и Сингапур. Китай, вторая экономика мира, соблюдать американские санкции не будет. Если Индия продолжит торговать с Россией в обход платежных ограничений, это неизбежно смягчит удар от санкций по российской экономике.

Стратегически это важнейший глобальный кризис со времен холодной войны. Индия за последние полвека укрепила стратегическое партнерство с США и Западом вообще, но сохранила при этом теплые отношения с Россией. Еще недавно это равновесие не вызывало сомнений. Но с российской операцией на Украине и почти полным разрывом отношений между Москвой и Западом перед странами вроде Индии встал трудный выбор, кого поддерживать. На фоне ее новообретенного партнерства с США, для которых Нью-Дели – противовес Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, многие рассчитывали, что Индия откажется от стратегической автономии и встанет на прозападные позиции. Однако этого не произошло.

Как конфликт видится Индии

Все эти аргументы справедливы с точки зрения Запада, однако он упускает из виду позицию Индии. И тут есть серьезные отличия. Мировой порядок стремительно меняется. Если война с Грузией в 2008 году и аннексия Крыма в 2014 году были первыми ласточками этого сдвига, то вывод американских войск из Афганистана, когда страна после двадцатилетней борьбы с исламистами осталась на милость талибов ("Талибан" – запрещенная в России террористическая организация, – Прим. ИноСМИ), и российская операция на Украине – наоборот, острейшими симптомами нового глобального беспорядка. Индия видит в мире три великие державы и несколько средних. Величайшей остаются США, но их влияние на глобальную геополитику неуклонно снижается. Китай же стремительно растет и стремится, как утверждает Раш Доши (Rush Doshi) в своей книге "Долгая партия", ослабить мощь Америки и вытеснить ее из глобального порядка. Россия же – раненый медведь с имперской ностальгией. Экономически она слаба, но остается сверхдержавой по территории и военной мощи. Если воздержаться от нравственных суждений, то двое из этих трех – партнеры Индии, а один – конкурент. Поэтому вопрос перед Индией, средней державой, стоит так: зачем ей выбирать сторону в развернувшемся в Европе противостоянии двух ее партнеров, который лишь укрепит ее конкурента. Поэтому нейтралитет из заведомо плохих вариантов – лучший.

Более того, страны формируют свою внешнюю политику исходя из собственных национальных интересов, а не только из моральных обязательств. В 1999 году НАТО под руководством США бомбила Югославию целых 78 дней, сочтя, что эта кампания послужит интересам американского руководства после окончания холодной войны. В 2003 США вторглись в Ирак, потому что захотели изменить Переднюю Азию. Точно так же они разрушили еще одно государство – Ливию. Сейчас США пытаются покарать Россию не столько из-за нравственных обязательств (потому что сами действуют в лучшем случае избирательно), сколько потому, что из-за кризиса на Украине перед США открылись возможности ослабить Россию, своего главного соперника в Европе. Но национальные интересы Индии с этой линией не совпадают. Индии не выгодна ослабленная и изолированная Россия. Наоборот, Москва нужна Индии не только ради оборонных и энергетических закупок, но и по геополитическим причинам. Индия – держава в равной степени континентальная и морская. И если тесные связи с США, Японией и Австралией важны для ее морской безопасности и интересов, то связи с Россией, Ираном и Средней Азией – для ее континентальной, особенно в свете позорного ухода США из Афганистана.

Трагедия Украины

Наконец, Запад во всем украинском кризисе отнюдь не безвинный сторонний наблюдатель. Украине посулили членство в НАТО еще в 2008 году, но так и не дали. Однако одно только обещание обрушило российские расчеты безопасности, и Москва начала действовать решительно, аннексировав Крым и поддержав боевиков в Донбассе. США снабжали Киев деньгами и оружием, но не приняли никаких серьезных мер, чтобы усилить сдерживание России. Если путинские войска вошли на территорию Украины, то лишь потому, что он решил, что НАТО не станет защищать страну за пределами альянса. Даже при том, что украинское сопротивление помешало России достичь изначальных целей, Москве, возможно, удастся убедить украинского президента Владимира Зеленского принять нейтралитет. Кроме того, подвластные ей территории могут расшириться. И в этом трагедия Украины. Запад не только не смог сдержать Путина, но и своим ограниченным откликом на боевые действия еще сильнее подтолкнул Россию в объятия Китая. Как быть Индии – усугубить эти объятья, поддержав антироссийскую линию Запада, или сотрудничать с Москвой на собственных условиях и дать России возможность разнообразить отношения с Азией? Индия выбрала второе.

Индия предлагает помощь в решении российско-украинского конфликта

Индия – не сателлит ни одной из сверхдержав (к тому же даже сателлиты отнюдь не единодушно поддержали санкции). Ни в одну систему альянсов она не входит (Четырехсторонний диалог по безопасности или "Четверка" – не альянс). Как и любая другая страна, Индия сохраняет за собой право проводить политику прагматического реализма и национальных интересов. И она считает, что наилучшим образом ее интересам отвечает нейтралитет, стратегическая автономия и открытые каналы с обеими сторонами. Это не означает, что Индия поддерживает конфликт. Это не так. Но США, важнейший стратегический партнер Индии, этих нюансов, похоже, не понимают. По крайней мере, такой вывод напрашивается из заявлений Вашингтона.

Автор: Стэнли Джони (Stanly Johny)