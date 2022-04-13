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Российская газета

Путин: Спецоперация идет по плану

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Источник изображения: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Специальная военная операция идет так, чтобы минимизировать потери, выполнив все поставленные цели. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с Александром Лукашенко в одном из цехов космодрома Восточный.

"Ход специальной военной операции идет по плану", - оценил Владимир Путин. Заметив, что внимательно следит за дискуссиями и внутри страны, и за рубежом, он подчеркнул, что от общественности не нужно ничего скрывать, надо объективно освещать боевую работу. Президент поблагодарил воинов России за героизм и мужество в деле служения Отечеству. "Выполняя сложные, опасные задачи в Донбассе и на Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию", - подчеркнул он.

Путин напомнил, что еще до начала операции говорил, что столкновение с "силами, которые воспитывались, пестовались Западом на Украине, крайними националистами и неонацистами, неизбежно, это только вопрос времени". Они готовятся и ждут своего часа, а мы не позволим им этого, заявил он. "В этом логика наших действий", - подчеркнул президент.

"Я часто слышу вопросы, можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями", - продолжил Путин. "Наша задача - выполнить, достичь все поставленные цели, минимизируя потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генштабом", - сказал он.

"Действия в определенных регионах Украины были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру, создать условия проведения более активных действий на территории Донбасса", - подчеркнул президент. Цель - оказание помощи людям, проживающим в Донбассе, которые восемь лет подвергались геноциду, заключил он.


Кира Латухина

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
13.04.2022 08:47
Цитата
идет по плану
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