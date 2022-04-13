Совет главных технологов наметил пути развития ключевых российских технологий в оптоэлектронике и фотонике

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Импортозамещение в оптической отрасли стало центральной темой заседания совета главных технологов, которое прошло под руководством заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олега Бочкарева, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе.

"Участники мероприятия обсудили комплексное развитие ключевых технологий в оптоэлектронике и фотонике, сделав упор на сырьевую независимость, импортозамещение, а также формирование новых направлений и компетенций. Кроме того, рассмотрели вопрос диверсификации основных технологий отрасли в интересах национальной экономики", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

В докладе заместителя генерального директора "Швабе" по перспективным исследованиям и разработкам - руководителя приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники Сергея Попова особый акцент был сделан на подготовке высококвалифицированных кадров и увеличении фундаментальных и прикладных НИОКР.

"Фотоника и оптоэлектроника - динамично развивающиеся направления, которые создают возможности для реализации высокотехнологичных изделий, поэтому важно поддерживать их и совершенствовать. Вместе с коллегами мы обсудили пути дальнейшей работы в этой отрасли и предметно рассмотрели ряд предложений по ее развитию", - сказал Попов, которого цитирует пресс-служба.

Сообщается, что в числе прочего участники отметили необходимость выстраивания новых долгосрочных кооперационных связей между организациями отрасли, а также оценили важность совместного поиска подходов для решения задач импортозамещения.