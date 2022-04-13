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ЦАМТО

"Росэлектроника" представляет импортозамещенную ЭКБ на выставке "ЭкспоЭлектроника-2022"

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Росэлектроника
Росэлектроника.
Источник изображения: industry-hunter.com

ЦАМТО, 12 апреля. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех представляет на выставке "ЭкспоЭлектроника-2022" образцы современной отечественной электронно-компонентной базы, созданной в рамках программы импортозамещения.

На стенде холдинга Омский НИИ приборостроения (ОНИИП) представляет оборудование для стандарта LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Аппаратура позволяет создавать энергоэффективные сети Интернета вещей дальнего радиуса и обеспечивает максимально быструю передачу данных от датчика на базовую станцию. В комплект оборудования входят счетчик импульсов и датчики состояний, предназначенные для контроля технологических процесса, а также два радиомодема.

Также ОНИИП впервые демонстрирует нанофольгу – инновационный материал, позволяющий спаивать электронные компоненты при комнатной температуре за доли секунды, не перегревая всю сборку. Нанофольга изготавливается из нескольких сотен или тысяч микроскопических слоев алюминия и никеля. Материал обладает толщиной от 40 мкм до 60 мкм, температура горения материала достигает 1500 град. С, а скорость распространения фронта горения составляет 2-5 м/с.

НИИ полупроводниковых приборов показывает металлокерамические корпуса, применяемые в радиолокационных станциях, спутниковых системах связи и навигации, сотовой телефонии, силовой электронике и заменяющие иностранные аналоги.

Среди демонстрируемых экспонатов – кварцевые генераторы производства Завода "Метеор" и Омского НИИ приборостроения. Они применяются в технике специального назначения, а также бортовом оборудовании космических аппаратов. Устройства отличаются широким интервалом рабочих температур, низкой потребляемой мощностью и устойчивостью к агрессивным внешним факторам.

Рязанский завод металлокерамических приборов (РЗМКП) представляет на выставке широкую номенклатуру герметизированных контактов (герконов), а также различные изделия на их основе: новую линейку BLE-датчиков (Bluetooth Low Energy), герконовые реле и выключатели, сигнализатор уровня жидкости и охранные извещатели.

"Предприятия холдинга ведут активную работу по импортозамещению электронной компонентной базы, гарантируя высокое качество продукции и бесперебойные поставки. На выставке "ЭкспоЭлектроника-2022" демонстрируются образцы изделий, которые не уступают по характеристикам американским, европейским и японским аналогам", – рассказали в "Росэлектронике".

Выставка "ЭкспоЭлектроника" проходит с 12 по 14 апреля в международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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