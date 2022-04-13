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Российская газета

Спрятанную при отступлении украинскую САУ нашли в ЛНР

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Источник изображения: Генеральная прокуратура ЛНР

Украинские вооруженные формирования все чаще просто бросают свою тяжелую боевую технику. Так, в Старобельском районе Луганской Народной Работники сотрудники прокуратуры обнаружили 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация".

Информацию об этой находке обнародовала пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР. Экипаж САУ под номером 126 попытался замаскировать боевую машину сосновыми ветвями, но потом по неизвестной причине оставил ее и сбежал.

"Акации" являются в настоящее время одними из самых массовых самоходок в составе ВСУ, однако в последнее время их можно увидеть не слишком часто.

Известно, что на 1991 год в составе трех военных округов, находившихся на территории Украины, числилось более полутысячи таких 152-мм гаубиц. Со временем часть из них была продана зарубежным армиям, часть - списана.

К моменту начала украинской карательной операции на Донбассе в 2014 году в войсках насчитывалось около двух сотен самоходок. Несколько батарей уничтожили ополченцы народных республик. Еще часть 2С3 подорвали сами экипажи при отступлении. Целый дивизион был захвачен в исправном состоянии.

К началу текущего года в артиллерийских подразделениях осталось 249 таких установок. Правда, значительная часть из них более чем за три десятка лет ни разу толком не ремонтировались, и регулярно возникают проблемы с исправностью техники.

Поэтому командование националистов так хочет получить зарубежные САУ, вроде британских AS-90, словацких Zuzana или германских Panzerhaubitze 2000.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
2С3 Акация
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