Опубликован список переданного Украине оружия США

США опубликовали полный список оружия, которое они передали ВС Украины с того момента, как Россия начала проведение спецоперации. По утверждению Министерства обороны Соединенных Штатов на это было выделено 2,4 миллиарда долларов, сообщает The Wall Street Journal.

В служебной записке Министерства обороны США, которую обнародовал Белый дом, приводится конкретное количество оружия, которое уже отправлено на Украину. В том числе это 1,4 тысячи зенитных комплексов Stinger, более пяти тысяч противотанковых комплексов Javelin, свыше семи тысяч единиц стрелкового оружия и 50 миллионов патронов. Также говорится, что ВСУ получили от США 45 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов, лазерное наведение для ракетных систем, приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптику, а также множество другого вооружения.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на очередном заседании НАТО продолжил требовать от Североатлантического альянса поставок вооружений. "Моя повестка дня очень проста, в ней всего три пункта, - сказал он. - Это оружие, оружие и оружие".

Стоит отметить, как уже писала "РГ", оборонный комплекс США - один из самых больших в мире и насчитывает более двух тысяч предприятий, зачастую принадлежащих частным лицам. Поставки оружия на Украину для них - удачный способ сбыть свою продукцию и заработать. При этом зафиксированы случаи, когда отправляемое оружие было произведено еще в период Второй мировой войны и все это время хранилось на складах.

Юрий Гень