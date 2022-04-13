"Мы должны попасть в окно": когда Россия вернется на Луну

В РАН прокомментировали заявление Путина о возобновлении Россией лунной программы

Владимир Путин напомнил о необходимости осуществить отправку научной миссии "Луна-25" в нынешнем году. Об истории ее переносов, недофинансировании и планах привлечь китайских партнеров рассказывает "Газета.Ru".

Россия намерена возобновить отечественную лунную программу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград российским космонавтам на космодроме Восточный.

По его словам, продолжится работа по созданию транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у страны есть очень хороший задел и "абсолютно ясное преимущество". "Возобновим лунную программу, речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата "Луна-25", - передает ТАСС слова президента.

"На третий квартал у нас станция "Луна-25" должна быть реализована. В третьем квартале успеем?" - обратился он к главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. "Должны. Пусковое окно закрывается в третьем квартале", - подтвердил тот.

Выполнение заявленных задач миссии "Луна-25" сулит России важные научные открытия. Несмотря на то, что Луна и считается холодным безводным телом, данные с орбиты однозначно указывают, что в приполярных широтах, где сядет «Луна-25», есть залежи льда, особенно в вечно затененных крупных кратерах, на дно которых никогда не попадает солнечный свет. Обнаружение этого льда в месте посадки (а на борту «Луны» будет специальный манипулятор и приборы для анализа) откроет перспективы для использования воды человеком и в качестве источника ракетного топлива в будущих пилотируемых миссиях, уверены ученые.

Южную полярную область выбрали и в NASA, как место прилунения своих астронавтов после 2024 года.

«Луна-25» - первая за более, чем 40 лет, российская лунная станция, запуск которой переносится последние несколько лет, и в самом «Роскосмосе» проект называют главным «долгостроем».

Изначально запуск планировался на 2014 год. Но постоянные переносы миссии уже заставили выйти из нее зарубежных партнеров еще до обострения политических отношений. Так, шведские ученые покинули проект, не став размещать на спускаемом аппарате свой прибор «Лина-Эксан».

Изначально старт миссии планировался на 2014 год, однако в итоге он переносился несколько раз. В марте 2018 года Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова говорил о старте лунной миссии в 2019 году, в итоге ее снова из-за неготовности перенесли - на 2021 год.

В августе 2021 ее опять перенесли, количество переносов тогда сумел оценить академик Маров, принимавший участие в нескольких советских межпланетных миссиях, в том числе по доставке лунного грунта на Землю. «Могу сказать, что запуск перенесен на следующий год. Вероятнее всего - май. В этом году пуска «Луны-25» не состоится. Только на моей памяти перенос запуска проекта случается седьмой раз», - рассказал тогда академик «Газете.Ru».

В 2021 году «Газета.Ru» рассказывала о поставке в НПО Лавочкина двух последних недостающих служебных приборов миссии - «Биус-Л» от НПЦАП имени Пилюгина и прибора ДИСД-ЛР от концерна «Вега». С поставкой второго прибора, который в НПО Лавочкина планировали получить еще в июне 2021 года, вышла задержка, которая привела к очередному переносу.

В настоящее время, спустя восемь месяцев, испытания «Луны-25» все еще не завершены, прибор ДИСД-ЛР тоже пока не прошел испытания.

"В настоящее время мы вступили в завершающую фазу наземных испытаний "Луны-25" - это электрорадиотехнические испытания, которые проводятся в НПО им. Лавочкина. Что касается аппаратуры, то основная аппаратура разработана. Единственное, у нас не завершены испытания наземного прибора ДИСД-ЛР. Однако сам летный прибор изготовлен, доставлен в НПО Лавочкина, установлен в аппарат и сейчас в его составе проходит испытания», - рассказал недавно главный конструктор миссии Павел Казмерчук.

«Очень хорошо, что Владимир Владимирович выступил с поддержкой этой миссии. Как говорил Остап Бендер, гарантию дает только страховой полис, но по той информации, что у меня есть, работы ведутся в НПО Лавочкина, наша научная часть уже завершена, и мы должны попасть в окно, которое закрывается осенью 2022 года, - сказал «Газете.Ru» академик Лев Зеленый, научный руководитель Института космических исследований РАН, - важно, чтобы этот аппарат не только улетел, но и долетел».

Переносы старта «Луны-25» автоматически означали сдвиг и последующих запланированных за ней 26-й и 27-й миссий, на разработку которых, как признают ученые, катастрофически не хватает денег. Миссия "Луна-26" для картографирования запланирована на 2024 год, "Луна-27" для исследования грунта ожидается в 2025-м, "Луна-28" для забора лунного грунта и отработки схемы посадки российских космонавтов - в 2027-2028 годах.

«Финансирование их нас никогда не устраивает, тем более сейчас в нем есть задержки, но мы надеемся и настаиваем на продолжении этих проектов, потому что лунная программа имеет ценность только в своей совокупности», - отметил Лев Зеленый. По его словам, теперь в нынешних условиях в последующих миссиях к Луне важную роль будут играть не западные, а китайские партнеры.

«Планируемое взаимодействие с Китаем основано не столько на «Луне-25», сколько на результатах «Луны-26, 27» и дальнейших экспедиций», - добавил академик.

Павел Котляр