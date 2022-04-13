ВМС США продемонстрировали возможности концепции Lightning Carrier

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В демонстрации боевых возможностей концепции «молниеносного корабля» (корабль-носитель F-35 Lightning) участвовали 16 самолетов F-35В 13-й морской авиагруппы (MAG) 3-го авиакрыла морской пехоты, а также еще четыре из 1-й эскадрильи морских эксплуатационных испытаний и оценок. Воздушные машины совершали вылеты с десантного корабля «Триполи» в максимально высоком темпе. В настоящее время разработана и реализуется концепция молниеносного корабля, над ее совершенствованием сейчас и работают военные, оттачивая навыки взаимодействия флота, авиации и морской пехоты.

Как заявили в командовании американской морской пехоты, сейчас появилась возможность разместить большое количество самолетов пятого поколения на борту десантного корабля. Фактически десантный корабль в этом случае превращается в легкий и быстрый авианосец. В этом и есть особенность операции, поскольку такой десантный корабль движется быстрее, чем классический авианосец ВМС США, и может оперативнее выполнять задачи по доставке как десантных групп, так и авиации.

В процессе учений были продемонстрированы возможности использования десантных кораблей для воздушных операций авиации Корпуса морской пехоты. У командования подразделений морской пехоты при реализации такой концепции появляется куда больше возможностей для проведения эффективных операций.

Подробности проведения подобных операций изложены в руководстве, изданном под авторством самого коменданта Корпуса морской пехоты США генерала Дэвида Х. Бергера. Испытания продемонстрировали, что при необходимости можно очень оперативно, «молниеносно», как заявляют американские военные, развернуть авиационный полк морской пехоты, который обеспечит прикрытие десантной операции.

Отметим, что данные учения проводятся в рамках совершенствования боевого потенциала ВМС США на фоне общей военно-политической напряженности в мире. Вашингтон уделяет своим военно-морским силам особое внимание, так как в случае столкновения в Азиатско-Тихоокеанском регионе именно ВМС и КМП предстоит решать основной спектр боевых задач. Одной из таких задач может стать проведение операции по обороне острова Тайвань.

Не случайно в ВМС США подчеркивают значимость именно Третьего флота американских военно-морских сил для защиты национальных интересов в Индо-Тихоокеанском регионе.