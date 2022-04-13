Турецкий Bayraktar не справился с российским "Штилем"

Украинский беспилотный летательный аппарат Bayraktar пытался вести разведку за кораблями Черноморского флота, а также выяснить расположение береговых оборонительных позиций.

Однако, как сообщает Министерство обороны РФ, дрон противника был оперативно обнаружен у западного побережья Крымского полуострова.

Благодаря слаженным действиям экипажа фрегата "Адмирал Эссен" БПЛА уничтожен двумя ракетами комплекса противовоздушной обороны "Штиль". Данный зенитно-ракетный комплекс считается в настоящее время одним из наиболее современных из используемых на надводных кораблях.

Он может поражать цели на значительных дальностях, больших и предельно малых высотах. Точность применения обеспечивает полуактивная радиолокационная головка самонаведения.

Как сообщалось, кроме поражения различных воздушных целей, в том числе малозаметных, возможно применение по надводным и наземным объектам.

Фрегат "Адмирал Эссен" проекта 11356Р "Буревестник" имеет стандартное водоизмещение 3830 тонн, полное - 4035 тонн. Длина - 124,8 метра, ширина - 15,2 метра, осадка - 4,2 метра. Газотурбинная энергетическая установка обеспечивает 14 узлов экономического и 30 узлов полного хода.

Корабль оснащен новейшим радиоэлектронным и навигационным оборудованием и различным ракетно-артиллерийским вооружением.

Кроме зенитных ракетных комплексов может использовать крылатые ракеты "Калибр", 100-мм и 30-мм пушечные установки, торпеды, противолодочные реактивные бомбометы. Для палубного вертолета Ка-27ПЛ имеется специальный ангар. Также с борта корабля возможно применение разведывательного беспилотника "Орлан-10". Экипаж корабля - 180 человек.

Алексей Моисеев