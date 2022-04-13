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Космонавт предрек лавинообразное возникновение отказов на МКС

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МКС
МКС.
Источник изображения: © Mark Garcia/NASA

Международная космическая станция профункционировала уже достаточно долго. В скором времени МКС потребуется замена, так как ее ждет лавинообразное возникновение отказов, считает Герой России летчик-космонавт Андрей Борисенко. О судьбе станции он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«МКС — это все-таки не машина и не любой другой механизм, который мы эксплуатируем на Земле. Понятие "срок службы" относительно для космической станции. Но надо понимать, что станция уже достаточно серьезно отработала ресурс и чем дальше мы будем с ней работать, тем больше будет количество отказов и больше необходимости ремонтно-восстановительных работ», — предрек Борисенко.

Он отметил, что того же мнения придерживается генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева, руководитель полетов и летчик-космонавт Владимир Соловьев.

Соловьев говорил, что сейчас наступает время, когда можно ожидать лавинообразного возникновения отказов на международной космической станции ввиду ее преклонного возраста

Андрей Борисенкокосмонавт

«Не доверять его словам у меня нет никакого основания, он опытнейший космонавт, руководитель фирмы и полетов, поэтому у него есть весь объем информации. Если он делает такой прогноз, думаю, к нему надо относиться крайне серьезно», — пояснил Борисенко.

Летчик-космонавт выразил убежденность в том, что Россия рано или поздно построит новую космическую станцию, однако сроки реализации такого проекта назвать затруднился. «Такой вопрос лучше адресовать госкорпорации "Роскосмос", которая больше имеет возможностей спрогнозировать такие вещи. Собственно, их основная работа — распределять работы и понимать, сколько необходимо времени на их исполнение», — добавил он.

По поводу МКС Борисенко добавил, что использование станции продлится до 2024 года, согласно договоренности. «Есть обсуждение продлить до 2030 года, но результат этого обсуждения я не берусь прогнозировать, тем более в нынешних сложных международных условиях», — заключил Герой России.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин не исключил того, что космическое сотрудничество России с США вновь станет возможным через 15-20 лет. За это время, отметил он, отношения российской и американской сторон могут измениться к лучшему.

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Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
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