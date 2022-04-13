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Рогозин назвал реальную цель Маска

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Фото: Britta Pedersen / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Реальной целью американского предпринимателя Илона Маска является не колонизация Марса, а власть, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости.

По его мнению, глава SpaceX желает владеть «думами» людей на планете.

«Эти средства массовой информации будут пользоваться интернетом, который будет раздаваться его орбитальной группировкой, выводимой его же ракетами. Вот она — вся логика построения "пищевой цепочки". Я отдаю должное его бизнес-таланту, который управляется мечтой стать владельцем "дум", по крайней мере, западного мира. Даже не будучи президентом США, он станет им по факту, а может, и не только США», — сказал глава госкорпорации.

Он также назвал погоней за властью создание Маском ракет Falcon 9 и спутников Starlink. «Он ориентируется на то, чтобы стать очень влиятельным человеком не только в США, но и в мире. Думаю, что, если бы он родился не в Южной Африке, а в Штатах, он бы точно пошел на президентские выборы и имел бы колоссальный шанс быть избранным. Он как некоренной американец понимает, что это невозможно, и выбрал другой алгоритм действий», — заявил Рогозин.

В марте глава «Роскосмоса» заявил, что Маск оказался на стороне врага, поставив Украине технику для обеспечения доступа к широкополосному интернету.

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Страны
США
Украина
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Марс
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