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Российская газета

Среди трофеев на Украине замечен любимец гангстеров "Томми-ган"

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Источник изображения: rg.ru

Легендарный пистолет-пулемет Thompson, более известный как "Томми-ган", был обнаружен среди трофеев, захваченных бойцами Росгвардии при зачистке населенных пунктов на Украине от боевиков нацбатальонов.



Фото раритетного ПП, лежащего рядом с более современными образцами стрелкового вооружения, опубликовано в Сети. В какой именно местности оно было сделано, не уточняется.

Разработанный к 1918 году пистолет-пулемет сперва оказался невостребованным в армии США, но приобрел популярность в полиции и в криминальном мире - гангстеры активно использовали "Томми-ган" в уличных боях. В 1938 году пистолет-пулемет все же был принят на вооружение американскими войсками.

Между тем Советский Союз еще в 1923 году приобрел партию ПП Thompson, которыми затем оснащались, в основном, пограничные соединения.

В годы Великой Отечественной войны автоматы поставлялись в СССР по ленд-лизу в модифицированном варианте 1928 года, но большого распространения они не получили. По многим показателям, особенно по живучести, американский образец проигрывал отечественным ППШ и ППС.

Немалая часть "Томми-ганов" была отправлена на склады на Украине, где и хранились все прошедшие десятилетия.


Тимур Алимов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Росгвардия
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