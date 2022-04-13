Путин поручил обеспечить полет в космос белорусского космонавта

Ранее Рогозин просил белорусскую сторону подобрать девушек для полета в космос

Космодром Восточный (Амурская область). 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поручил "Роскосмосу" обеспечить подготовку и полет на российском корабле белорусского космонавта.

"Я поручил "Роскосмосу" обеспечить необходимую подготовку и полет на российском космическом корабле представителя Белоруссии", - сказал Путин в ходе встречи с рабочими на космодроме "Восточный", который он посещает вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин сообщил, что обсудил уже этот вопрос с Лукашенко.

Президент РФ выразил уверенность, что "это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса".

Накануне начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук (НАН) Белоруссии, замруководителя Агентства по космическим исследованиям академии Петр Витязь сообщил, что Минск надеется на скорый полет в космос белорусского космонавта. "Думаю, что в первом полугодии мы подпишем "дорожную карту", программу подготовки белорусского космонавта на базе "Роскосмоса", - сказал Витязь на пресс-конференции в Минске.

Сейчас, по его словам, стоит задача выбора кандидата на полет в космос и определение задач, которые он будет выполнять во время полета. "Это может быть мужчина, может быть девушка, роли не играет. Вопрос в том, что он может делать в космосе, какие научные эксперименты мы проведем", - проинформировал представитель белорусской Академии наук.

В декабре 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что первый полёт белорусского космонавта состоится в 2023-2024 годах, причем им может стать девушка. "Я попросил белорусскую сторону подобрать девушек", - сказал Рогозин журналистам.