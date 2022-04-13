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Российская газета

Путин: ВКС РФ в ходе спецоперации действуют грамотно и результативно

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Источник изображения: rg.ru

Российские вооруженные силы в ходе специальной военной операции на Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно. Об этом заявил Владимир Путин во время визита на космодром Восточный.

Глава государства поздравил работников космической отрасли и всех россиян с Днем космонавтики, который отмечается 12 апреля. Также он отметил, что хотел бы адресовать самые теплые слова военнослужащим подразделений ВКС РФ.

Путин напомнил, что сейчас российские офицеры участвуют в специальной военной операции на Украине и оказывают помощь народным республикам Донбасса. Глава государства подчеркнул, что российские военные применяют "самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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