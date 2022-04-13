Путин: ВКС РФ в ходе спецоперации действуют грамотно и результативно

Российские вооруженные силы в ходе специальной военной операции на Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно. Об этом заявил Владимир Путин во время визита на космодром Восточный.

Глава государства поздравил работников космической отрасли и всех россиян с Днем космонавтики, который отмечается 12 апреля. Также он отметил, что хотел бы адресовать самые теплые слова военнослужащим подразделений ВКС РФ.

Путин напомнил, что сейчас российские офицеры участвуют в специальной военной операции на Украине и оказывают помощь народным республикам Донбасса. Глава государства подчеркнул, что российские военные применяют "самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками".