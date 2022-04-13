ВС Чехии приняли первую РЛС ELM-2084 MMR

ЦАМТО, 12 апреля. Компания Israel Aerospace Industries (IAI) 5 апреля подтвердила, что через своих чешских партнеров RETIA и VTU поставила ВС Чехии первую мобильную трехкоординатную РЛС MADR (ELM-2084 MMR) в рамках подписанного в 2019 году контракта.

Вице-президент IAI и генеральный директор ELTA Йоав Тургеман заявил, что поставка РЛС Министерству обороны Чехии выполнена в соответствии с графиком, несмотря на трудности из-за пандемии COVID-19.

Как заявлено, РЛС данного типа проверена в ходе боевых действий в Израиле, обеспечивает возможности ведения разведки для заказчиков из разных стран мира, интегрируется с системами НАТО. Станция позволяет обнаруживать и классифицировать угрозы, передавать на средства поражения данные, необходимые для одновременной нейтрализации нескольких угроз.

Трехкоординатная РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием может одновременно решать несколько задач, включая защиту от самолетов и БЛА; определение местоположения стартовых площадок ракет, позиций артиллерии и минометов, определяя место запуска и расчетную точку удара; контроль ракет-перехватчиков, запущенных против этих угроз. MMR является "ядром" израильской системы ПВО/ПРО "Барак MX", "Айрон Дом" и "Дэвид Слинг". На сегодняшний день заказчикам из разных стран мира продано более 150 РЛС.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2019 года представители Министерства обороны Чехии и Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Израиля (SIBAT) подписали межправительственное чешско-израильское соглашение о приобретении восьми мобильных трехкоординатных РЛС MADR (ELM-2084). Стоимость продажи составила 3,5 млрд. крон, включая НДС (около 125 млн. долл.). Контракт гарантирует участие в его выполнении чешской промышленности в объеме не менее 30%.

Новые РЛС заменят состоящие на вооружении системы советского / российского производства, срок эксплуатации которых истек, и исключат потенциальную зависимость в этой сфере от России.

Пять РЛС MMR будут размещены на стационарных позициях, а остальные три будут использоваться для защиты стратегических объектов и обучения личного состава.

По информации ВС Чехии, первая РЛС ELM-2084 MMR была доставлена в Чехию 25 февраля 2022 года. Согласно планам, совместимые с системами НАТО РЛС будут поэтапно поставляться ВС Чехии после проведения необходимых испытаний в период до 2023 года. Последний комплект будет передан заказчику в апреле 2023 года.