Опубликованы кадры группового удара Ка-52 по бронетехнике ВСУ

Опубликована видеозапись групповой атаки вертолетов Ка-52 по целям ВСУ.

В ТГ-канале VoZмездие выложили редкие кадры групповой работы звена разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 с видом из кабины. Уникальность видео еще и в том, что оно демонстрирует атаку в режиме висения. При этом боевые винтокр ылые машины остаются недосягаемыми для средств ПВО противника. Дальность атаки обеспечивает ПТУР "Вихрь". Она способна поражать цели на расстоянии до 10 километров. Скорость ракеты 600 метров в секунду.

ПТУР "Вихрь" была разработана в 1980-е годы для Су-25, Ка-50, Ка-52, однако серийно не выпускалась. С 2013 года за производство ракеты "Вихрь-1" по контракту с МО РФ взялся концерн "Калашников".

Олег Корякин