Войти
Российская газета

Опубликованы кадры группового удара Ка-52 по бронетехнике ВСУ

407
0
0
Источник изображения: rg.ru


Опубликована видеозапись групповой атаки вертолетов Ка-52 по целям ВСУ.

В ТГ-канале VoZмездие выложили редкие кадры групповой работы звена разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 с видом из кабины. Уникальность видео еще и в том, что оно демонстрирует атаку в режиме висения. При этом боевые винтокр ылые машины остаются недосягаемыми для средств ПВО противника. Дальность атаки обеспечивает ПТУР "Вихрь". Она способна поражать цели на расстоянии до 10 километров. Скорость ракеты 600 метров в секунду.

ПТУР "Вихрь" была разработана в 1980-е годы для Су-25, Ка-50, Ка-52, однако серийно не выпускалась. С 2013 года за производство ракеты "Вихрь-1" по контракту с МО РФ взялся концерн "Калашников".


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Вихрь-1
Ка-50
Ка-52
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
26.07.2021
Дроны и новейшие вертолеты могут оснастить комплексом управляемых ракет «Вихрь-1»
03.09.2013
С «Вихрем» по жизни
26.10.2012
Численные аспекты перевооружения ВВС
24.10.2012
Тысяча боевых самолетов к 2020 году
15.08.2012
ВВС расправили крылья
22.01.2007
Ночной охотник усилит армию. Главком ВВС выбрал для перевооружения вертолет Ми-28Н
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 10:30
  • 25
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 13.04 10:21
  • 22886
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 10:16
  • 2
Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85
  • 13.04 09:21
  • 1
Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»
  • 13.04 08:47
  • 1
Путин: Спецоперация идет по плану
  • 13.04 07:09
  • 368
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 13.04 02:28
  • 2
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
  • 13.04 00:13
  • 166
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 12.04 23:25
  • 3
В России допустили поставки США на Украину ракет Tomahawk
  • 12.04 21:15
  • 2
Россия применила последний советский корабль на учениях
  • 12.04 17:18
  • 8
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 12.04 12:17
  • 22
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 12.04 11:26
  • 69
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 12.04 10:53
  • 1
Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом - СМИ
  • 12.04 06:13
  • 13
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"