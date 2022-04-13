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ЦАМТО

СВ Индии намерены приобрести сочлененные вездеходы

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Бронетранспортёр BAE Systems Viking BvS 10
Бронетранспортёр BAE Systems Viking BvS 10.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 12 апреля. Согласно опубликованному командованием Сухопутных войск Индии запросу об информации, СВ намерены закупить 18 сочлененных вездеходов для применения в Ладакхе (штат Джамму и Кашмир) и округе Катч штата Гуджарат.

По информации The Indian Express, запрос предусматривает оценку возможности поставки 12 машин в Ниму в Ладакхе и шесть – в Бхудж в Гуджарате. Судя по этим требованиям, СВ планируют использовать вездеходы в заснеженных районах Ладакха и в болотистой местности Ранн-оф-Кач.

Согласно требованиям запроса об информации, машина должна обеспечивать возможность применения на высотах 18000 футов в условиях обледенения и снега, а также в соленых/пересохших болотах. Она должна транспортировать 10 военнослужащих с полной экипировкой (без учета экипажа), иметь встроенную баллистическую защиту. Запас хода машины должен составлять не менее 150 км на пересеченной местности на равнине и на высотах от 15000 до 18000 футов в горах. Срок эксплуатации техники должен составлять не менее 15 лет.

Как ожидается, британская BAE Systems предложит одну из версий сочлененного вездехода BVs-10. Он представляет собой маневренную бронированную машину высокой проходимости, позволяющую выполнять задачи в условиях сложного рельефа местности. Вездеход BVs-10 предназначен для перевозки войск и грузов в боевых условиях, применения в качестве платформы для систем вооружения и средств обнаружения, а также поддержки операций по оказанию помощи потерпевшим в стихийных бедствиях. Машина может адаптироваться в соответствии с требованиями заказчика и применяться для командования и боевого управления.

BvS-10 производится компанией BAE Systems Hagglunds в Эрншельдсвике (Швеция). В конструкции используется ряд компонентов поставщиков из США, включая двигатель, трансмиссию и гидравлическую систему.

Масса BvS-10 в снаряженном состоянии – 15,5 т. Машина оборудована 6,7-литровым дизельным двигателем Cummins мощностью 285 л.с. Максимальная скорость – 70 км/ч (4 км/ч на плаву), запас хода по топливу – 350 км (опционально до 500 км). Машина обеспечивает транспортировку 5,5 т груза в версии БТР, рассчитана на перевозку 12 человек (4+8 человек). Базовая защита обеспечивает защиту от стрелкового оружия.

Традиционно конкурентом BAE Systems выступает сингапурская компания ST Engineering с сочлененным вездеходом семейства Bronco.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Швеция
Компании
BAE Systems
Cummins
ST Engineering
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